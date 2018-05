El ABC de Meghan y Harry previo a la boda real

Londres

El príncipe Harry, de 33 años, y Meghan Markle, de 36, se darán el sí este sábado en el castillo de Windsor.

Para que llegues preparado al gran día, está todo lo que debes saber, de la A a la Z, sobre el acontecimiento real del año:

TE RECOMENDAMOS: Vestido, música, flores... esto costará la boda real de Harry y Meghan

A de Arsenal: Harry confesó que es seguidor el club de fútbol Arsenal de Londres, algo que podría haber heredado de su abuela, la reina Isabel II, que sería una secreta fan del club. Pero no hay confirmación oficial.

B de "biscuit": La colección de arte real Royal Collection Trust lanzó una serie de objetos de porcelana y las típicas galletas de mantequilla inglesas conmemorativas de la boda. Hay tazas, platos, jarras y pastilleros decorados con las iniciales en dorado M&H unidas con un lazo blanco sobre un fondo azul.





C de "Cheers, mate!": Con motivo de la celebración del enlace, los bares del país podrán estar abiertos más tiempo. El Ministerio del Interior amplió la hora de cierre de las 23:00 a la 01:00 de la madrugada para la noche antes y después de la boda. ¡Salud!

D de duquesa: Con el matrimonio, Meghan entrará a formar parte de la nobleza, pero aún no se sabe con qué título. Los medios británicos especializados en la Casa Real especulan que será el de "duquesa de Sussex".

E de Engelson, Trevor: El productor de cine fue pareja durante unos nueve años de Meghan, con quien estuvo casado entre 2011 y 2013. Desde hace tiempo hay rumores de que el ex planea crear una comedia sobre una separación en la que la mujer empieza luego una relación con un príncipe británico.

F de FA-Cup: El sábado por la tarde se juega la final de la Copa de Inglaterra de fútbol en Wembley entre el Chelsea y el Manchester United. Aunque William, el hermano de Harry, es presidente de la asociación de fútbol FA, no asistirá al partido. El testigo de la boda no puede estar en todo.

G de "Games": La pareja se dio a conocer como tal en el marco de los Invictus Games del año pasado, una competencia en la que pueden participar veteranos de guerra heridos y que fue creada por Harry.





H de hermanastros: La relación de Meghan con sus dos hermanastros mayores, hijos del primer matrimonio de su padre, es más que tensa. Su hermano Thomas llegó a escribir una carta a Harry recomendándole que no se case y su hermana Samantha la retrata como "La princesa ambiciosa" en un libro que está escribiendo y que titula así.

TE RECOMENDAMOS: Las bodas reales a través del tiempo

I de invitados: Sin duda es larga y glamurosa, pero secreta. Los hermanastros no están, pero seguramente sí habrá representantes de otras casas reales y se rumorea que también las Spice Girls, la tenista Serena Williams y el músico Elton John. En cambio no habrá políticos, en contra de la tradición, tampoco la primera ministra británica Theresa May.

J de James Bond: En vez del nieto de la reina, Meghan podría haber acabado emparejada con el agente 007, al menos en la ficción. Según el tabloide The Sun, estuvo en la lista de las posibles "chicas Bond" para la próxima película de la saga.

K de Kensington: Fue la residencia de Diana de Gales, madre del novio, y es donde residen actualmente los duques de Cambridge, William y Kate, con sus hijos. Desde aquí parte toda la información oficial sobre ellos y sobre Harry, que es su vecino.

L de Lesotho: Harry produjo un documental sobre el país del sur de África, azotado por la pobreza y el SIDA, titulado The Forgotten Kingdom (El reino olvidado). La película trata sobre las ocho semanas que pasó allí con 20 años.

M de Maude: así es el sobrenombre que le pusieron en su día a la prensa de la década de 1930 con la que Barnard & Westwood imprimió las 600 invitaciones. Las tarjetas llevan el sello dorado del heredero al trono y padre del novio, Carlos. El texto fue escrito con tinta estadunidense sobre papel británico.

N de NottinghamCottage: Harry y Meghan vivirán donde ya reside actualmente el príncipe, en Nottingham Cottage, junto al Palacio de Kensington. En inglés, cottage es una pequeña casa de campo o una cabaña, y en sí la residencia es pequeña para ser de una pareja real. Tiene 120 metros cuadrados, cuatro habitaciones, un baño, una cocina y un pequeño jardín

O de Obama: Ya cuando era senador, Barack Obama elogió a Harry por su presencia como militar en Afganistán. Más tarde el ex presidente y su esposa se encontraron varias veces con el príncipe, e incluso Harry lo entrevistó en una ocasión por encargo de la BBC.

P de peonías: Son las flores favoritas de Meghan, que en esta época florecen y de las que muchas veces colgaba fotos en las redes sociales. Según el Palacio de Kensington, la florista Philippa Craddock de Londres las incluirá en los arreglos nupciales.





Q de "queuing": o hacer fila en inglés, una disciplina que los británicos dominan. Los curiosos podrán ver pasar a la pareja en un carruaje sin techo por las calles de Windsor y dos mil 640 personas están incluso invitadas a entrar en el castillo.

R de "redhead": Harry es uno de los pelirrojos más famosos de Reino Unido, aunque en internet se vende un plato conmemorativo de la boda con una foto de Meghan y otro destacado "redhead" británico, Ed Sheeran. ¿A propósito o por error? A saber, pero en cualquier caso, original.

S de safari: el momento definitivo de la relación de la pareja, cuando al parecer se dieron cuenta de que iban en serio, se produjo durante un viaje juntos a Botswana, al campamento Meno A Kwena, un lugar que Harry considera su segunda casa. Y donde puede que vayan de luna de miel.

T de Tignanello: El vino de la Toscana italiana es el favorito de Meghan, que ante la fascinación que le causó bautizó su antiguo blog sobre tendencias como "The Tig". Los viñedos prometen un sabor "con un final prolongado y duradero", un buen signo para la boda si es que deciden servirlo.

U de United Nations: Meghan trabajó en pro de los derechos de las mujeres y en 2015 fue una de las ponentes en un evento de Naciones Unidas sobre igualdad. Después del enlace quiere seguir comprometida con el tema, aunque por encargo de la monarquía.





V de "Violet": La sencilla panadería Violet será la encargada de elaborar el pastel nupcial, una creación primaveral elaborada con limón y flores de saúco.

W de Welby, Justin: El arzobispo de Canterbury bautizó a Meghan para darle la bienvenida a la Iglesia anglicana y será quien case a la pareja. La misa estará a cargo sin embargo de otro religioso, David Conner, decano de Windsor.

X de Mister X: Meghan no tenía idea de que la esperaba Harry en la cita a ciegas que le organizó una amiga con él. El príncipe, a su vez, reconoció más tarde que "jamás había oído hablar de ella". Pero al parece fue para ambos amor a primera vista.

Y de yoga: Meghan practica yoga desde que es pequeña. "Me viene en la sangre", asegura, ya que su madre, Doria Ragland, es profesora de esta disciplina.

Z de Zane, Rachel: Así se llamaba el personaje que interpretó Meghan en la serie "Suits", hasta que después de siete temporadas la abandonó. Allí interpretaba a una aprendiz de abogada en formación y en la última entrega, con la que se despidió de la actuación, se casa con su prometido de ficción, Mike. En la vida real el primer nombre de Meghan, que no utiliza, también es Rachel.





mrf