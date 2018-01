'Blue Monday': ¿por qué es el día más triste del año?

Ciudad de México

Es el tercer lunes del año y el recibo de tu tarjeta te hace ver que gastaste de más en diciembre; no has ni siquiera ido a pedir informes al gimnasio aunque te propusiste empezar a hacer ejercicio y por si fuera poco, el frío que se siente en la mayor parte del país hace que sólo quieras quedarte en tu cama pero no, tienes que ir a trabajar. La suma de estos factores hace que nuestro estado de ánimo esté un poco decaído y por eso, este día se ganó el nombre de Blue Monday o lunes melancólico.

Es por eso que te decimos lo que debes saber de esta fecha que seguramente verás en alguna publicación de Facebook.

1. Surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria pagada por la agencia de relaciones públicas Porter Novelli.

2. La agencia se respaldó en el psicólogo Cliff Arnall, investigador de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido. Arnall tomó en cuenta factores como el clima, las deudas, el tiempo que ha transcurrido desde Navidad y propósitos de Año Nuevo fallidos para desarrollar una ecuación que, combinada con el factor de “tristeza”, daba como resultado el día más depresivo del año.

3. No hay evidencia sólida que apoye la conclusión de Arnall. Su resultado fue puesto en duda pues utiliza factores que son vagos y casi imposibles de cuantificar, como la tristeza; además, la “investigación” fue financiada por una agencia de relaciones públicas cuyo objetivo era vender paquetes de viaje, una compra común cuando te sientes deprimido.

4. Fue desmentido. Además de que diversos medios como el diario británico The Guardian se ha dedicado a desmentir los resultados del estudio, la Universidad de Cardiff aseguró que Arnall había trabajado en la institución pero ya no era parte del cuerpo docente cuando publicó su investigación.

5. Arnall no se arrepiente. En entrevista con el diario The Telegraph, el investigador dijo no arrepentirse de haber recibido dinero de compañías para llegar a esta conclusión, pero acepta que la idea no fue de ayuda, pues la gente debe trabajar en buscar la felicidad y ser menos materialista durante todo el año.

Así que si hoy te sientes particularmente triste, no te preocupes, es totalmente entendible: a nadie le gustan los lunes y menos si hace frío.

Por el contrario, si tu estado de ánimo ha decaído en los últimos días, lo mejor es acudir a un especialista pues podrías ser víctima de la depresión, una enfermedad mental que debe ser tratada.





