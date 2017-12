El Batimóvil recorre las calles del Sur de Tamaulipas

Tampico

Hay quienes crecieron con la serie de televisión Batman y se ilusionaron con conocer algún día a Adam West y Burt Ward en persona; hay quienes dieron un paso más...

El sueño de Eduardo Graziano por tener un Batimóvil nació cuando cursaba la secundaria; más de dos décadas después lo cumplió.

El tampiqueño, conocido como "Batilalo", ha dedicado dos años y medio a llevar a cabo un proyecto inspirado en el superhéroe de Ciudad Gótica. "El deseo de tener el carro de Batman lo tuve desde que era un adolescente. Siempre pensé que algún día lo iba a poder comprar; pero, como no lo vendían, me di a la tarea de fabricarlo".

Explica que, tras elaborar un diseño para participar en el carnaval del puerto jaibo, descubrió que podía lograr grandes cosas a partir de modelos de madera; "fue ahí cuando me dije que era ahora o nunca; y entonces lo hice realidad".

Recuerda que el primer reto al que se enfrentó fue elegir un vehículo. "Necesitaba uno largo; vi algunos en Facebook, en remates de autos y en establecimientos, pero ninguno cumplía con las dimensiones y los que me gustaban siempre me los ganaban". Eduardo detalla que cuando encontró el Chrysler LHS 97 supo que era el indicado.

El fan del Hombre Murciélago menciona que lo "rodó" más de un mes para comprobar que estaba en optimas condiciones y, tras ello, procedió a iniciar con las adaptaciones. "Empecé a cortarlo, a meterle disco, cincel y martillo para ir despejando lo que no me servía", dice mientras ríe, afirmando que, aunque no es carpintero ni mecánico, el haber estudiado Ingeniería en Sistemas le dio conocimientos en Matemáticas, las cuales aplicó durante las modificaciones.

Después de los cortes, creó el molde de madera; "en ese sí tuve muchos problemas porque no sabía doblarla, pero con búsquedas en Google y Youtube lo logré". Posteriormente siguió con los aditamentos exteriores a partir de fibra de vidrio. "En este punto hice demasiados cambios, venían mis amigos y sugerían ciertos detalles".

Al interior todavía se encuentra perfeccionando el control de las metralletas y la tapicería, aunque ya ha instalado más de 10 controladores ficticios. "Si bien, no es una réplica exacta del modelo del 89, es una adaptación. Tenía que tomar en cuenta el espacio de mi cochera y de las calles".

"Batilalo" nos cuenta que ha invertido más de 30 meses en el auto, "pero en dinero ni llevo el conteo, lo que sé es que me ahorré la mano de obra y que el material lo fui comprando poco a poco".

Faltan ajustes, pero se siente satisfecho por haber cumplido su sueño de adolescente, "sobre todo porque no existía y lo fabriqué, haberlo hecho con mis manos le da un valor extra".

Bastó pedirle que sacara el automóvil y realizara un recorrido, para observar cómo niños y grandes sacaron de inmediato el celular para fotografiarlo, e inclusive, algunos lo siguieron hasta su hogar para solicitarle un retrato junto al Batimóvil.

La Baticueva

Pero la admiración de Eduardo por el superhéroe nocturno no termina en su coche. Lo que más le gusta de "el Caballero de la Noche" es que siempre está preparado física y mentalmente para superar cualquier reto, por lo que ha decidido hacer de esta filosofía un estilo de vida, convirtiendo su hogar en una Baticueva.

Dice que la gente se asombra al ver tantos artículos de Batman juntos; "los fans suelen tener un cuarto destinado a acumular sus adquisiciones, pero aquí son todas las habitaciones", afirma mientras muestra su colección de más de 1 mil productos que incluye vasos, tazas, máscaras, trajes, naves, batimóviles, colchas, playeras, una cama, una baticantina e incluso accesorios de cocina como tablas de picar, bandejas para hacer hielo y un asador.

El héroe encapotado bien pudiera trasladarse de Ciudad Gótica al sur de Tamaulipas, cuando decida tomar unas vacaciones...

