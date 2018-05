VIDEO: Un iPhone explotó antes de poder ser reparado

Las baterías de los teléfonos celulares están de nuevo llamando la atención. Ahora, específicamente la de un iPhone que explotó antes de poder ser reparado.

Un video, obtenido gracias a las cámaras de seguridad de una tienda de reparaciones en Las Vegas, Nevada, muestra el momento en el que un trabajador está sentado viendo la pantalla de un teléfono, cuando de repente, una explosión sucede en el lado izquierdo.

CELL PHONE FIRE: Surveillance video captured an iPhone catching fire besides an employee inside a phone store in Las Vegas. @TomLlamasABC​ reports. #TheIndexhttps://t.co/grgOI4MZKlpic.twitter.com/wBtqNlrDC7