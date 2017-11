Las otras bandas del Corona Capital que debes escuchar

Ciudad de México

Este fin de semana ofrecerá eventos para todos: fútbol americano, compras y mucha música gracias a la octava edición del Corona Capital. Su cartel, resalta en letras enormes a headliners como Foo Fighters, Green Day, The xx o Phoenix, pero las letras chiquitas, esas que casi nadie lee, ofrecen un vistazo de lo diverso y rico, musicalmente hablando, que será esta edición de uno de los festivales más importantes de México.

Por eso, te decimos cinco bandas de las letras chiquitas que no te debes perder de cada día para que descubras nueva música.

>>> Sábado

Metronomy

Liderada por el británico Joseph Mount, el sonido de esta banda, que se presenta por segunda ocasión en el festival, conjunta ritmos electrónicos con un poco de rock para dar como resultado canciones pegajosas, bailables y diferentes.

En un inicio, Joseph era el único que tocaba sobre el escenario, conforme fue ganando popularidad, invitó a varios músicos hasta que formó la banda. Metronomy estará tocando gran parte de su más reciente disco Summer 08, pero entre las que no deben faltar está The Bay, Heartbreaker o I'm Acuarius.

Tocarán en el escenario Doritos a las 18:50 horas.







Japandroids

Esta banda canadiense es para los que les gusta la música un poco más pesada, pues mezcla el rock alternativo con toques punk y noise.

Prepárate para el slam y para salir con un poco de dolor de oídos pues su música es ruidosa pero vale mucho la pena si la principal razón por la que vas al Corona es Foo Fighters. En su setlist no pueden faltar canciones como Younger Us o Near to the Wild Heart of Life.

Tocarán en el escenario principal a las 19:10 horas.

Banks & steelz

Si te gusta Interpol y el hip hop, entonces no te debes perder a esta banda que es el proyecto alterno de Paul Banks y RZA, de la legendaria banda Wu-Tang Clan. Su música combina el rap con riffs de guitarra y un poco de hip hop.

El proyecto es nuevo, así que seguramente estarán tocando gran parte de su primer álbum de estudio Anything but Words. Entre las canciones que no deben faltar están Giant y Sword in the Stone.

Tocarán en el escenario Levi’s a las 21:30 horas.

Daughter

Si tú vas a ver a The xx, entonces no debes perderte esta banda –también inglesa- que mezcla el folk con un poco de electrónica y ambiental. La voz de Elena termina por darle un toque dulce pero etéreo a la vez a la música de Daughter.

En su setlist no debe faltar No Care y Burn it Down.

Tocarán en el escenario Corona Light a las 16:50 horas.

>>>Domingo

Cold war kids

Una de las bandas veteranas del festival viene a presentar su séptimo álbum de estudio SO SO SO SO Tied Up.

Originarios de California, su sonido mezcla sonidos clásicos del rock con un poco post punk que seguramente te gustará si mueres por escuchar a Green Day. En su setlist no pueden faltar canciones como Hang me Up to Dry o Love is Mystical.

Se presentarán en el escenario Corona Light a las 18:30 horas.

Wild Belle

Este dúo originario de Chicago está formado por los hermanos Elliot y Natalie Bergman y su sonido mezcla ritmos tan diferentes como el reggae, folk, indie pop y un poco de jazz, pues Elliot es saxofonista.

Seguramente los has escuchado alguna vez, pues han participado en soundtracks de series como Grey’s Anatomy y películas como Pitch Perfect. En su setlist no puede faltar Keep You o Throw Down your Guns.

Tocarán en el escenario Doritos a las 15:50 horas.



Honne

Este dúo británico de música electrónica combina un poco de soul y dance para adornarlo con sintetizadores y hacer canciones que te pondrán a bailar de inmediato.

Su nombre proviene del japonés “verdaderos sentimientos” y estarán tocando gran parte de su primer álbum de estudio Gone Are the Days and Warm on a Cold Night.

Tocarán en el escenario Corona Light a las 14:20 horas.

Washed Out

También conocido como Ernest Weatherly Greene Jr., este productor estadunidense hace música que mezclar el synth pop con el ambience, así que seguramente te hará bailar al ritmo de canciones como Echoes o Amor Fati.

Tocará en el escenario Levi’s a las 16:40 horas.









