La niña que tuiteó la guerra apoya ataque de Trump a Siria

Ciudad de México

“Soy una niña siria que sufrió bajo [el régimen de] Bashar al Asad y Putin. Apoyo las acciones de Donald Trump contra los asesinos de mi gente”, dice un tuit lanzado desde la cuenta de Bana Alabed, la niña siria que convirtió su perfil de Twitter en una bitácora del terror, en la que narraba la devastadora experiencia de vivir en el epicentro de la guerra.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people. — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de abril de 2017

Ayer, Donald Trump ordenó un ataque militar para que fuerzas estadunidenses dispararan decenas de misiles contra la base aérea de Shayrat, en Siria. Unas horas después, Bana tecleó sus argumentos:

TE RECOMENDAMOS: Estados Unidos lanza ataque aéreo contra Siria

“Putin y Bashar al Asad bombardearon mi escuela, mataron a mis amigos y robaron mi infancia. Es tiempo de castigar a los asesinos de niños en Siria”.

Putin and Bashar al Asad bombed my school, killed my friends & robbed my childhood. It's time to punish the killers of children in Syria. — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de abril de 2017

No obstante, más tarde escribió que no quiere que las intervenciones militares desemboquen en la Tercera Guerra Mundial e hizo un llamado a “permanecer juntos y acabar con todas las guerras”.

We don't want WORLD WAR THREE. we don't want the war in Syria. let's stand together & end all wars. — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de abril de 2017

Bana logró salir de Alepo en diciembre de 2016. Desde entonces vive en Turquía, continúa su labor mediática por los niños que, como ella alguna vez, aún viven las consecuencias de la guerra. Unas semanas después de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, la niña de siete años le hizo una petición: “Tiene que hacer algo por los niños de Siria, porque son semejantes a sus niños y merecen vivir en paz como ustedes”, escribió en una carta transmitida por su madre a la BBC.





ASS