El último gran couturier

El artesano del cuerpo

Alaïa fue un pionero. Su propuesta más icónica y que pasará a la historia por su silueta revolucionaria es el bodycon, una prenda que exalta la figura femenina y que –a pesar de que fue presentada en los 80– sigue siendo la favorita de celebrities como Rihanna, Lady Gaga e incluso Michelle Obama. Este tipo de vestidos ajustados lo hicieron acreedor al título de “El rey de lo ceñido”.





En cuero, encaje, seda, tweed e incluso lycra, sus vestidos son la fusión perfecta entre costura y escultura. Alaïa tenía el don de crear piezas únicas que juegan con la proporción y el volumen del cuerpo femenino. Hizo de la mujer su musa y se encargó de crear obras maestras.

Naomi Campbell, una de sus más cercanas amigas y gran inspiración, se ha encargado de lucir piezas del tunecino tanto dentro como fuera de la pasarela. No podremos olvidar el body de leopardo de la colección FW '91 o el vestido negro que usó recientemente en la Met Gala. Y si de modelos icónicos hablamos, no puede faltar el vestido houpette que originalmente confeccionó para Grace Jones en la película James Bond: A view to Kill (1995). Cada uno de sus diseñados fue creado para exaltar la figura femenina.