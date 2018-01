Padre alquila helicóptero y halla a su hijo en 15 minutos

Un padre australiano desesperado porque las autoridades no encontraban a su hijo que salió a dar un paseo en el auto de la familia, decidió buscarlo por sus propios medios y en 15 minutos lo encontró accidentado.

La historia es de Tony Lethbridge, quien ante la falta de resultados de la policía de la región de Blacksmiths, en Nueva Gales del Sur, Australia, después de 30 horas de búsqueda, decidió alquilar un helicóptero y lo encontró aún con vida.

De acuerdo al canal 7 de noticias de Sídney, todo inició cuando Samuel Lethbridge, de 17 años de edad, no regresó a su casa el domingo anterior tras haber tomado el auto familiar para dar un paseo.

Después de que el joven no regresó a casa fue reportado por la familia a las autoridades, quienes les pidieron que esperarán a su hogar, pero después de 30 horas de no encontrarlo el señor Lethbridge decidió contratar una aeronave para buscarlo.

El padre declaró a un noticiero local que tuvo "una corazonada" de que su hijo pudo haberse accidentado, pues recordó que este le había dicho que estaba cansado antes de tomar el auto.

Al padre le bastaron solo 15 minutos de vuelo en el helicóptero para encontrar el auto en el que iba su hijo y temiendo lo peor, aterrizó a 150 metros del vehículo para confirmar su teoría.

El auto se salió del camino y Samuel sufrió un accidente automovilístico en la carretera, cerca de la zona conocida como Grangam Bay, región boscosa de difícil acceso. Los paramédicos ayudaron a sacar a Samuel del auto usando pinzas especiales para liberarlo de entre los fierros retorcidos del mismo.

Samuel fue llevado a un hospital en una ambulancia y las únicas heridas que presentó fueron una en el tobillo, una fractura en el antebrazo y una en su fémur.



Crangan Bay: 17-year-old Samuel Lethbridge saved after his dad hired a helicopter to look for him. "He lifted his head up, and said 'I'd kill for a drink'" - Tony Lethbridge - Father. "We would like to thank the @skylineavgroup helicopter pilot Lee Mitchell." #7Newspic.twitter.com/m3l24tWRP7