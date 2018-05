Detectarles cáncer de mama es su misión, guiarlas su pasión

Torreón, Coahuila

Adentrarse a la especialidad de radiología al egresar de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, representó el inicio del trato directo con el mundo real, con las necesidades de una profesión que ve por dentro del cuerpo humano para interpretar, valorar y diagnosticar anomalías o enfermedades en etapas tempranas para tratar de inmediato.

Es el caso de la doctora Susana Medrano, quien además de ser especialista en Radiología y en Imagenología Mamaria, desde hace dos años es una activista social con una lucha constante contra el cáncer de mama.

Guía a sus pacientes para sobrellevar los embates de la enfermedad, encabezando una verdadera familia con la asociación 'Fuerza Rosa Laguna'.

Su labor dice es detectar irregularidades en el pecho de la mujer lo más pronto posible, todo con el fin de tener la oportunidad de tomar un tratamiento con mayores posibilidades de éxito.

"A mí me toca leer las mamografías, diagnosticar en caso de encontrar una lesión sospechosa para hacer un ultrasonido complementario y realizar tomosíntesis. Si los análisis levantan probabilidad de cáncer ahí, me corresponde también hacer una biopsia para extraer una muestra", explica.

Asimismo, como presidenta de la asociación 'Fuerza Rosa Laguna', tiene la función de acercar a esas pacientes que diagnostica, a un grupo que les proporcionará apoyo emocional, psicológico, dando las herramientas para afrontar esa enfermedad creando un vínculo de más que una simple amistad.

"En el momento de detectar cáncer se genera un vínculo con la paciente, explicarle que se le tiene que hacer una biopsia y en dado caso, una cita con un oncólogo, ofreciéndole apoyo en toda la tramitología y aparte se le invita a formar parte del grupo para encontrar ahí apoyo e información sobre esa enfermedad con expertos".

Al especializarse en el sistema mamario se dio cuenta que al detectar cáncer, en la mujer surgen infinidad de dudas y lo primero que les viene a la mente es que su vida termina ahí, sin embargo, está la presencia, pasión y dedicación de la doctora, para guiarlas en su padecer y que tengan una mejor calidad de vida, arropada por mujeres en su condición.

“Aparte de que inmediatamente la mujer piensa en morir, cargan con la mayor preocupación, ¿Cómo se lo voy a decir a mis hijos? pues el papel de la madre en la casa es fundamental y nosotros tratamos de dar esas herramientas para sobrellevar el problema de la mejor manera”.

Hablarles con la verdad, decirles que ahí no se acaba la vida, que hay que empezar a luchar juntas, inyectarles fuerza, involucrándose con cada paciente que diagnostica, es lo primero que sucede con la doctora Medrano cuando ve sospecha de cáncer en los casos que atiende.

“De inmediato me pongo en los zapatos de ellas. ¿Cómo me hubiera gustado que me lo dijeran a mí? Me gustaría que me lo dijeran de manera cálida, franca, con información suficiente para mi toma de decisiones y sobre todo con empatía”.

Considera que la personalidad de las madres mexicanas, poniendo siempre primero a sus hijos y familia, hace que dentro de sus prioridades estén ellos, más que su cuidado personal.

Dice que llega hasta felicitar aquellas pacientes que llegan a checarse y que efectivamente tenía indicios de un tumor maligno y por la precocidad de la detección, incluso con una biopsia puede extraerse. “Te sacaste la lotería, es lo primero que les digo pues en caso de no asistir el tumor seguiría creciendo y dañando”.

Sin embargo está la otra parte del problema con las atenciones tempranas y aunque han aumentado los diagnósticos, siguen altos niveles de tardías detecciones y son insuficientes los programas de prevención a pesar de que existen opciones para realización de mastografías de manera gratuita.

“Las madres nos ponemos siempre en segundo plano, que estén bien tus hijos, tu esposo, que estén saludables tus papás, por eso quienes se diagnostican en etapas tardías es consecuencia de que posponen sus estudios físicos, sus citas para mamografías y en general su salud”.

Comparte que aún existe rechazo, principalmente en mujeres del medio rural, para realizarse estudios de tamizaje como la mastografía o resonancias, además de la siempre recomendada autoexploración.

“Mayormente en las zonas rurales, donde aún hay más detecciones tardías por diferentes factores como la distancia a los centros de salud, falta de información, incluso tabús de la pareja o familia”.

Enterarse de que hay posibilidades de cáncer de mama no se recibe de igual manera en todos los casos. Señala que ni siquiera depende de la edad en la que diagnostique, ya que a su vez, influyen más situaciones que se presentan luego de esa noticia.

“La reacción al dar la mala noticia recae de manera diferente en cada mujer sin importar la edad, pues así como puede haber jóvenes que no quieran saber nada de tratamientos dejándose caer de inmediato, hay adultas mayores que toman la actitud de seguir luchando hasta más no poder”.

Menciona que la clave es la fuerza con que decida afrontar la situación y el estilo de vida que se tenga en ese momento: Es por eso que invita de inmediato a quien adquiere este padecimiento aportando el apoyo para que tomen la actitud sufi ciente para enfrentar la enfermedad.

Aunque la medicina ha tenido avances para enfrentar al cáncer, es un hecho que la misma medicina no llega a ser tan efectiva cuando el cáncer ha crecido sin detectarse, incluso ya emigrando a otros órganos.

“La gran mayoría quiere luchar y no se abandonan fácilmente, además hay en la actualidad avances importantes en la medicina, la cuestión es que cuando llegan en etapas tardías es mucho más difícil recuperarse, por eso debe aumentar la difusión de la prevención”.

“Muchas mujeres jóvenes con toda una vida por delante luchan por recuperarse y hasta por su reconstrucción, quieren verse bonitas y seguir teniendo una vida normal”.

¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene por ofrecer sus servicios?

"Que a diario aprendo de las mujeres que diagnostico, desde su fuerza y ganas de salir adelante, hasta abrirme los ojos de lo que tengo, valorar cada cosa que hago buscando siempre ayudar al prójimo a pesar de que al llegar a mi consultorio son personas desconocidas para mí y luego se convierten en mis amigas por el vínculo que se genera en el grupo de 'Fuerza Rosa Laguna', formamos una gran familia.