Te decimos cómo hablar con el asistente de Google en español

Ciudad de México

Si eres usuario de Android, a partir de hoy podrás hablar con el asistente de Google, pues ya está disponible en español.

Este asistente de voz, competencia de Siri de Apple, Cortana de Microsoft y Alexa de Amazon fue presentada en mayo pasado gracias a la app Allo y ahora, ya podrás preguntarle el clima, pedirle que anote recordatorios o simplemente que te cuente un chiste totalmente en español sin necesidad de instalarla.

“A medida que los usuarios lo utilicen, el Asistente se volverá más útil, porque a través del aprendizaje automático, aprenderá de tus preferencias e intereses”, se lee en un comunicado enviado por la empresa.

Para poder hablar con la Asistente de Google, sólo necesitas tener la más reciente actualización de Android 7.0 Nougat o 6.0 Marshmallow. Si tienes las actualizaciones automáticas, no necesitas descargar nada, pero si no es así, verifica qué versión de SO tienes y en caso de necesitarla, instala la nueva.

Además de preguntarle cómo está el clima, puedes pedirle que te muestre las rutas para llegar a un destino, que te enseñe fotografías de un lugar o cosa en específico o hasta datos curiosos como cuántas personas caben en el Estadio Azteca.

También puedes conversar con él acerca de la temporada de Día de Muertos con las siguientes búsquedas:

Celebremos el Día de Muertos

¿Qué planes tienes para el Día de Muertos?

¿Cuáles son tus temores? / ¿Cuáles son tus miedos?





