Alguien descifró la historia de 'Aserejé' de Las Ketchup

Un tuitero argentino logró descifrar, luego de 15 años, el significado de la canción que aún te hace bailar en las bodas: Aserejé.

La canción, del grupo español Las Ketchup –y quienes al parecer se unieron a la lista de los one hit wonder- fue todo un éxito en 2002. Su estrofa “Aserjé, ja deje tejebe tude jebere. Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí...” ponía a todos a bailar e intentar seguir la letra.

Voy a tomarme el trabajo de explicar el Aserejé, porque la gente piensa que no tiene sentido, y tiene un montón de sentido *thread* — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017

Pero todas esas palabras sin sentido cobrán significado con la teoría de @Kueaff. Según él, todo tiene que ver con Diego, el protagonista de la canción, y su gusto por una canción en particular: Rapper’s Delight de Sugarhill Gang.

"Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando"

Es decir, Diego estaba muy muy drogado — milky silver chance (@Kueaff) September 19, 2017





Como Diego estaba tan drogado (como se puede entender cuando hacen referencia a “con la luna en sus pupilas”), cuando sonó su canción preferida no pudo más que balbucear la canción en inglés



Se llama Rapper's Delight, de The Sugarhill Ganghttps://t.co/nC00hrEmDG — milky silver chance (@Kueaff) September 25, 2017

Rapper's Delight fue lanzada en 1979 y es considerada una de las primeras en introducir el estilo del rap en la música popular. Una de sus estrofas, y a la cual hace referencia Aserejé, dice “I said a hip hop hippie to the hippie the hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out. Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie to the rhythm of the boogie the beat”

¿Notas la similitud?

Por supuesto que el tuitero pidió perdón a Las Ketchup por haber interrumpido la paz en la que han vivido desde 2013.

Alguien que haga llegar a Las Ketchup que perdón si les rompí la paz que estaban teniendo después del kilombo que debe haber sido su 2002-03 — milky silver chance (@Kueaff) September 26, 2017





