Una arquitecta única en su clase

Siempre es gratificante ver cada vez más mujeres desarrollando arquitectura de calidad en el país. Ejemplo de ello es Mónica Suberville, arquitecta originaria de Monterrey Nuevo León y fundadora de la firma Landa Suberville en conjunto con Agustín Landa Ruiloba.

Con personalidad extrovertida y alegre, cuenta que la decisión para estudiar esta disciplina fue más una coincidencia, "Yo al principio quería ser diseñadora de interiores, de hecho fue a lo que apliqué. Mi mamá es diseñadora de interiores y de ahí surgió la idea. Y justo ese año en la escuela decidieron hacer un grupo piloto para juntar por un año ambas carreras: interiorismo y arquitectura, y yo estaba en ese grupo. Luego me encontré a una gran maestra que me motivó a continuar en arquitectura. Y así lo hice", menciona.

Después de terminar su carrera en Parsons School of Design, se quedó un año en Nueva York colaborando en la firma LTL Architects. Al terminar esta etapa regresó a Monterrey, y fue entonces cuando conoció a Agustín Landa Vertiz, quien la inspiró y le dio un nuevo significado a su visión de la arquitectura; "Estuve un tiempo trabajando en Landa Arquitectos, hasta que me independicé un tiempo, para después regresar y crear Landa Suberville con Agustín hijo".





Con un estilo arquitectónico moderno y con gran sentido mexicano, desde febrero de 2005 en la firma se han dedicado al diseño de proyectos residenciales, en los que destacan los espacios abiertos con ventilación y luz natural.

"Disfrutamos esa sensación que dan las casas de estilo colonial, que aparentan que no pasa nada y al entrar se convierte en algo increíble lleno de luz, patios y plantas. Nos gusta ir descubriendo, que todo sea alrededor de un concepto, las terrazas, la luz natural, la ventilación y todas esas posturas te dan un concepto", comparte Mónica.

“En general, la labor de las mujeres en la arquitectura está cambiando la manera en que nos ve el mundo. Creo que también el cambio tenemos que hacerlo nosotras, no subestimarnos”: Mónica.





Al hablar de sus influencias, inevitablemente regresamos a Agustín Landa, padre e hijo, con quienes trabajó de cerca y siempre compartió inquietudes y conocimiento: "Fui a casi todos los viajes de la Cátedra Blanca y en los años que me independicé realmente nunca me despegué y siempre llevé esa manera de diseñar y trabajar como me enseñaron".

Lo que más disfruta de ser arquitecta es ver las necesidades del cliente y hacer match con sus conocimientos, así como contemplar las obras hechas realidad. Para concluir, afirma que la arquitectura es la creación de espacios para una mejor calidad de vida, por lo que es necesario ver arquitectos, visitar lugares, viajar y simplemente ver otras cosas.