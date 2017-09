Algunas apps no funcionarán en iOS 11, descubre cuáles

Ciudad de México

Si, ansioso por conocer las novedades del iOS 11, descargaste la actualización y al abrir una de tus aplicaciones favoritas te diste cuenta que no funcionaba es porque el nuevo sistema operativo de Apple dejará inservibles algunas apps.

Entre las novedades del nuevo iOS 11 está el cambio en el diseño de las aplicaciones que pasa de 32 bits a 64 bits, lo que significa que si alguna de las apps que tienes en tu teléfono no está actualizada a ese nuevo requisito, no funcionará en el sistema operativo.

Afortunadamente, para saber si tus apps están listas para la actualización o de cuáles tendrás que despedirte, hay un truco muy sencillo. Sólo tienes que ir a Ajustes -> General -> Acerca -> Aplicaciones en tu iPhone para que te aparezca una lista.

En ella, podrás ver cuáles están actualizadas para funcionar en el nuevo iOS 11. Este cambio ha sido uno de los que más ha impulsado Apple entre los desarrolladores justo para evitar que sus apps queden en desuso.

Si ya actualizaste y no sabes cuál de tus aplicaciones no está lista, no te preocupes, te aparecerá una notificación al momento de abrirla que te avisará sobre su falta de compatibilidad con el nuevo sistema operativo. En este caso, la aplicación no funcionará hasta que su desarrollador lance una nueva actualización.





