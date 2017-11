Mujer abandona cita al saber que él votó por Trump

Ciudad de México

Todo marchaba bien durante la cena: la pareja, que se había conocido gracias a una app de citas, había pasado dos horas charlando y cruzando sus copas en un romántico restaurante de la ciudad de Filadelfia. Pero cuando ella le preguntó por quién había votado, y él contestó que por Donald Trump, la cita llegó precipitadamente a su fin.

Esto lo contó al periódico The Inquierer el propio afectado, un republicano de nombre Bryan Leib.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo hace Facebook para volverte adicto a él?

Según el recuento de los hechos de Leib —quien no sólo votó por Donald Trump, sino que también es tesorero de los Jóvenes Republicanos de Filadelfia—, todo marchaba a pedir de boca hasta que ella le preguntó por quién había votado en la pasada elección.

Ante la respuesta, "ella se mostró sorprendida y me dijo: '¿Sabes qué, Bryan? Me he divertido mucho, pero creo que somos dos personas completamente diferentes' y, acto seguido, literalmente se levantó y se fue", afirmó Leib al periódico The Inquirer.

El hecho anterior ha sido reportado por distintos medios estadunidenses como un signo de lo dividida que se encuentra la sociedad de su país, luego de la polémica elección y la discutida administración de Donald Trump.





FM