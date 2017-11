'Animoji', la nueva función del iPhone X que causa furor

Karaoke y emojis, la combinación suena casi perfecta: cantar a todo pulmón Bohemian Rhapsody, de Queen, con sus distintas entonaciones, pero con rostro del emoji que más te gusta.

Justamente la función de Animoji del iPhone X ha encendido las redes sociales porque ¿a quién no le gustan los emojis que cantan?

Los usuarios ahora utilizan la cámara frontal, misma que hace el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, para interpretar sus canciones favoritas, que van desde el tema de Star Wars hasta canciones de reggaeton como Gasolina de Daddy Yankee y, por supuesto, no podía faltar Despacito de Luis Fonsi.

Lo divertido de la función es que los emojis no únicamente cantan, también hacen los mismos gestos del usuario, así que entre más apasionada sea la interpretación más expresiones tendrá la animación.

En total, se puede elegir entre 12 emojis, que van desde el unicornio, el panda y el robot, hasta el gato, el zorro, el gallo o el cerdito.

Aquí algunas interpretaciones:

DON'T YOU LOVE ME BABY pic.twitter.com/K5mkcX94nj

You are the one for me 🐼 pic.twitter.com/SBfOlZBv4c