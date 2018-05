Con Android P, Google evitará la adicción al teléfono

Ciudad de México

Durante la conferencia de desarrolladores de Google I/O 2018, la compañía presentó el nuevo sistema operativo para los teléfonos Android el cual será llamado "P".

Esta nueva actualización tendrá dos objetivos principales: ayudar a los usuarios a no abusar de sus teléfonos y a mejorar la navegación del smartphone con una interfaz actualizada y visualmente más atractiva.

>>> Reducir el tiempo de uso del teléfono

Sameer Samat, vicepresidente de gestión de producto para Android, dijo que ellos "tienen una responsabilidad de hacer más" por los usuarios, por eso presentaron Digital Well Being (Bienestar Digital), que combina una serie de funciones en los teléfonos para ayudar al usuario a no abusar de sus dispositivos.

Entre las nuevas funciones se encuentra un tablero que muestra al usuario cuándo minutos usa el teléfono al día, cuántas notificaciones recibe, una gráfica que dice cuánto tiempo utiliza cada aplicación en su teléfono, todo desglosado por hora.

Dentro del mismo, los usuarios podrán definir un tiempo máximo de uso para cada aplicación. Al estár cerca de consumir todos los minutos, un mensaje aparecerá advirtiendo que la aplicación quedará pausada, y al terminarse el tiempo, el ícono de la app quedará en gris y los usuarios no podrán acceder a ella a no ser que cambien la configuración nuevamente.

Otra novedad es la de Wind Down (Relajarse), en la cual el teléfono se pondrá en escala de grises y activará la función de no molestar luego de que el usuario ingrese la hora a la que planea dormir. El teléfono servirá, pero se mantendrá en gris para evitar que al usuario le de tentación de seguirlo usando.

Por otro lado, cuando el modo de no molestar esté activado, el teléfono no mostrará ninguna notificación y solo permitirá llamadas importantes de contactos preestablecidos.

Android P también dará la opción de tener más control sobre las notificaciones. Por ejemplo, cuando un usuario constantemente elimine las notificaciones de una aplicación, el teléfono le preguntará si quiere seguir recibiendo los avisos de esa app, además habrá un nuevo menú que permitirá organizar de manera más sencilla las notificaciones de todas las aplicaciones.

>>> Navegación con gestos

Android decidió redideñar por completo la forma en la que se navega en sus teléfonos. Ahora —similar al iPhone— los usuarios podrán usar distintos gestos que les permitirá accesar a diversas opciones, con la diferencia que el botón de home y el boton para regresar seguirán presentes.

Estos son los gestos que el teléfono reconocerá:

-Tocar el botón de home te llevará a la pantalla principal.

-Dejar apretado el boton de home activara al Asistente de Google.

-Deslizar la mitad hacia arriba desplegará todas las ventanas abiertas.

-Deslizar completamente hacia arriba te mostrará todas las aplicaciones.

-Deslizar a la derecha te permitirá navegar entre las aplicaciones recientes.

-Tocar el botón de regresar te sacará de la app en la que estés.

Todas estas funciones servirán independientemente de la aplicación o función en la que esté tu teléfono.

>>> Mejoras en el rendimiento de la batería

Con Adaptive Battery (Batería Adaptable), el teléfono llevará un registro de qué aplicaciones son las más utilizadas, minimizando el uso en aquellas que casi no se abren para dar prioridad a las más frecuentes. Además, el teléfono ajustará el brillo al nivel preferido de cada persona dependiendo las condiciones de luz.





>>> ¿Cuándo estará disponible?

A partir de hoy, la beta de Android P está disponible en todo el mundo solamente para algunos teléfonos: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, and Essential PH‑1, the Google Pixel, and Google Pixel 2. Para descargarla, los usuarios deberán tener una cuenta de desarrolladores.

Aunque aún no se sabe cuántos teléfonos serán compatibles con el nuevo sistema operativo. David Burke, vicepresidente de ingeniería para Android, dijo que espera "decenas de teléfonos con Android P antes del final del año".









RL