Si tienes una de estas 15 apps, bórralas porque tienen virus

Uno de los grandes probelmas de Android es el gran número de aplicaciones maliciosas que están disponibles en la Play Store.

Esta ocasión, Lukas Stefanko —un experto en ciberseguridad de Android—, publicó en su cuenta de Twitter una lista de 15 apps populares que tienen virus.

Uninstall these apps!

15 apps with more than 400k+ installs in total found on Google Play.

These apps can download additional payload and display + click on "invisible" ads. Everything is hidden from user's view. pic.twitter.com/Zb5wdnJY6G