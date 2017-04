Cinco errores comunes que hace la gente saludable

Ciudad de México

Si eres de los que cuidan mucho su alimentación seguro que te interesa saber qué pequeños detalles pueden ayudar a que tu cuerpo absorba más y mejor los nutrientes que consumes



1. Consumir semillas enteras de linaza

Estas semillas tienen omega-3, fibra y lignanos (antioxidantes) y además son un laxante natural que se utiliza para combatir el estreñimiento.

Muchas personas las consumen enteras durante el desayuno, añadidas al yogur o a los cereales, pero entonces las semillas pasan por nuestro intestino sin ser digeridas. Lo mejor es molerlas hasta lograr un polvo granulado.

2. Tomar bebidas energizantes

Las bebidas energizantes contienen un alto nivel de azúcar y sales minerales; además están diseñadas para reemplazar los fluidos y los electrolitos que se pierden con el sudor.

Pese a esto, especialistas en nutrición no es necesario consumir este tipo de bebidas después de hacer ejercicio a no ser que se haya hecho un esfuerzo excepcional, como correr un maratón.

3. No agitar el envase de las leches alternativas

El calcio añadido no se disuelve en estas leches como el que va naturalmente dentro de la leche de vaca. Las alternativas a la leche como la de soya, almendra o arroz, están con frecuencia fortificadas con calcio y vitamina D. Pero los nutrientes añadidos no se disuelven en el líquido muy bien y tienden a precipitarse al fondo del envase.

Si bebes la leche antes de agitarla es posible que te pierdas todos esos suplementos.

4. Creer que todo el yogurt es probiótico

El yogurt es leche fermentada y el beneficio más destacable de este alimento es su contenido probiótico, que ayuda a mantener la salud de nuestra flora intestinal.

Pero si está pasteurizado o esterilizado ya no tiene los microorganismos vivos que queremos que permanezcan activos en nuestro intestino, así que pasa a ser un producto lácteo más, que contiene calcio, vitaminas y proteínas, como la leche, pero no tiene utilidad probiótica.

5. Confundir ensalada con vegetales

Hay algunas personas que viven a base de ensaladas y creen que con eso, están consumiendo suficientes vegetales.

Una ensalada básica, que tiene 30gr de lechuga, un par de rodajas de tomate y unas aceitunas no es suficiente porque no tiene volumen, así que no tiene la suficiente densidad nutritiva.

Para cumplir con la recomendación de la OMS de comer al menos cinco porciones de vegetales y fruta al día, hace falta incluir en la dieta vegetales con más densidad, es decir, verduras guisadas, frutas y legumbres.

Así que ahí lo tienes, comer lechuga y semillas no te hace más saludable inmediatamente, hay que saber llevar un estilo de vida adecuado.





