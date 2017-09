Colectivo 'El grito más fuerte' da consejos de supervivencia

Ciudad de México

El colectivo El grito más fuerte realizó el video #AlertaMujeresMx con la finalidad de compartir algunas recomendaciones de 'supervivencia' hacia las mujeres.

De acuerdo con el colectivo, el material es una forma de autodefensa dirigido a mujeres debido a la preocupante situación de la violencia de género y de indefensión que hay en México, donde diariamente asesinan a siete mujeres y cada minuto violan a una mujer.

"Yo no me siento segura en ningún sitio [...] Porque las autoridades no nos cuidan", son algunas frases que actrices como Irene Azuela, Arcelia Ramírez, Tiaré Scanda, Angélica Aragón, Susana Alexander, Ilse Salas, entre otras, protagonizan en el video de casi cinco minutos.

En su página de Facebook, el colectivo acompañó este video con tarjetas informativas sobre la violencia hacia las mujeres, enfocada principalmente a los feminicidios, las violaciones sexuales y las desapariciones.







Las recomendaciones aplican para los espacios públicos y privados, pues en el video afirman que "en ningún lugar una mujer está segura".

Este video con más de 35 mil visualizaciones también da algunos consejos para las personas que son testigos del acoso, acoso o violencia.