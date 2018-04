¿Sin dinero para álbum del Mundial? ¡Lo puedes dibujar!

¿Querías llenar el álbum del Mundial de Panini, pero te pareció un desfalco para tu bolsillo? La propuesta de una pareja británica podría ser una excelente alternativa para ti y tus finanzas.

Todo comenzó en 2014, cuando Alex y Sian Pratchett no pudieron costear las estampitas de Panini del Mundial de Brasil 2014. Aquel año, la pareja no se quiso quedar con las ganas de vivir la experiencia, por lo que se dio a la tarea de dibujar por su cuenta cada una de las tarjetas para luego pegarlas en el álbum.

We got there in the end though. 640 stickers hand drawn, beginning the day the 2014 World Cup kicked off and finishing just in time for the final. pic.twitter.com/bfnvhoCt2r

Quedaron tan satisfechos con el resultado, que volvieron a repetirlo en 2016 con la Eurocopa celebrada en Francia. Tras publicar sus dibujos en redes sociales, llamaron la atención de los medios y decidieron emprender una campaña de recaudación de fondos para fines benéficos. Aquel año consiguieron 4 mil 500 libras, poco más de 115 mil 500 pesos.

#MyHandleExplained



Had no cash to collect World Cup 2014 Panini stickers. Decided to fill album for £0 by drawing them ourselves. Realised we couldn't draw. Got a bit carried away. Ended up on the news. Did it again for Euro2016 raising £4500 for charity. About to do it again... pic.twitter.com/rx3ldWP0HN