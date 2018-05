Las albóndigas suecas en realidad son de Turquía

A todos los aficionados de las albóndigas suecas tenemos una mala noticia que darles: han vivido en el engaño durante toda su vida, ya que este platillo tiene su origen en otra parte del mundo.

Sin explicación alguna, el gobierno de Suecia decidió publicar un mensaje en su cuenta de Twitter donde revelaron el verdadero lugar de nacimiento de esta comida: Turquía.

El tuit dice "las albóndigas suecas en realidad están basadas en una receta del rey Carlos XII que trajo a casa desde Turquía a inicios del siglo XVIII. ¡Apeguémonos a los hechos!".

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM