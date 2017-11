¡No vayas a Alaska!

Conocida como “The Last Frontier”, Alaska ofrece impresionantes paisajes naturales e improvisados encuentros con la vida silvestre. A pesar de que no es fácil llegar, dado que Seattle es el único punto que lo conecta con Estados Unidos, te aseguro que valdrá la pena y no podrás esperar para volver a visitarlo. Descubre cómo este estado norteamericano está rompiendo los siguientes paradigmas.





“Todo es hielo”





Si bien existen hermosos glaciares, aquí no podrás evitar detenerte a contemplar cada 10 minutos las imágenes con una mezcla de montañas, vida silvestre y vegetación que forman la fotografía perfecta.





“No hay nada que hacer”

Existen numerosos parques nacionales en los que podrás hacer trekking, senderismo, kayaking, camping y toda actividad de montaña. Te recomendamos los siguientes:

Denali National Park





Denali tiene 6 millones de acres de vida salvaje, los viajeros lo largo del parque ven el bosque de taiga relativamente bajo, hasta encontrarse con la tundra de las montañas nevadas. Ahí podrás encontrar el autobús de la película Into the Wild.

Kenai National Park

En el borde de la península de Kenai se encuentra una tierra donde perdura la edad de hielo. Cerca de 40 glaciares fluyen del valle de hielo Harding, la característica más importante de los fiordos de Kenai. La vida silvestre se desarrolla en aguas heladas y frondosos bosques alrededor de esta vasta extensión de hielo.

Gates of the Arctic National Park

Este parque natural no tiene caminos o senderos en las tierras del parque, por lo que los visitantes deben volar o ir de excursión. El acceso al parque comienza en Fairbanks, Alaska, con varias pequeñas líneas aéreas que ofrecen vuelos diarios a las comunidades de entrada de Bettles y Anaktuvuk. La lejanía del parque atrae a los viajeros de travesía mayormente experimentados para viajes de flotación, caminatas con mochila o campamentos base establecidos para disfrutar de caminatas y pesca de día.





“Es un destino de un solo color”





¡Totalmente erróneo! Desde el mes de agosto hasta el mes de febrero podrás presenciar el espectáculo más hermoso que nos regala el planeta: Auroras Boreales. Desde Fairbanks podrás ver las auroras, incluso hay campamentos en Creamersfield y White Mountains National Park.





“Los cruceros por Alaska son aburridos”





Hay una serie de cruceros hacia Alaska que reciben maravillosas críticas, como los de la compañía Princess Cruises. Puede ser que no haya tantos baños de sol como en otras rutas, pero teniendo en cuenta todos los glaciares; la vida marina; vistas impresionantes, y la increíble comida y entretenimiento sobre el barco, definitivamente es una excelente opción.





“Es un destino para personas mayores”





Encontrarás aventureros jóvenes que aman sus paisajes y la aventura que involucra actividades como el avistamiento de majestuosas ballenas. Conduce por la península de Kenai para tomar recorridos en bote y poder conocerlas cara a cara, la mayoría incluye el avistamiento, comidas, entretenimiento y posibilidad de ver partos (partes de un glaciar que se rompen en pedazos más pequeños).





Estas son mis recomendaciones de hospedaje, todas se encuentran alrededor de Fairbanks:

+Wildmoon Home

+Vista Valley Guest House

+Aurora & Denali View Apartment