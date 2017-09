Alan por el mundo

Alán Estrada ha sido un talentoso actor por más de 12 años, lo has visto en musicales como Hoy no me puedo levantar o Timbiriche el musical y en películas como Amor letra por letra, Lluvia de luna y más. Pero desde hace 6 años cambió las escenografías por los escenarios naturales y encantadoras ciudades, convirtiendo su hobbie en parte de su trabajo. Conoce más sobre su exitoso blog de viaje, alanxelmundo.com, y cómo comenzó su historia.





¿Cómo fue que decidiste darle ese giro a tu carrera?

Abrí mi canal en el 2010 mientras hacía Timbiriche el musical, pero nunca pensé que crecería de la forma en que lo hizo, ni que se convertiría en mi principal forma de vida. Pero hay que dejarse llevar. Cuando a mi canal le comenzó a ir muy bien y las marcas me buscaban, supe que había una buena oportunidad.





¿Cuál fue el primer paso?

Aprender a decir que no. Rechazar proyectos es duro pero hay que enfocarse y ha sido una gran lección.





La ciudad o país que más te ha sorprendido:

Dejo que todo me sorprenda y disfruto cada viaje, pero la India es una nación que no deja indiferente y provoca sentimientos encontrados. Es fascinante en todos sus aspectos y no todos lo disfrutan pero para mí eso es viajar, no siempre es placentero pero sí transformador.





Tu experiencia favorita durante una travesía:

Me gusta conocer gente local, por eso amo viajar solo. Los mejores momentos de mis viajes no están en mi blog, los guardo para mí. Hay cosas que no pueden ni deben captarse con una cámara.









Lo que no puede faltar en tu equipaje de mano:

Mi cámara, me muero si se me pierde.









¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para viajar?

Visita Asia siendo joven y deja Europa para cuando tengas cultura y dinero.





¿Lo más peculiar que has descubierto en otro país?

En Bután la gente pinta penes en las fachadas de sus casas como protección. La tradición se remonta a una leyenda religiosa, lo curioso es que las pinturas son extremadamente gráficas.





El destino que piensas estará en tendencia en 2018:

Espero que México.





Ciudad donde aman a los mexicanos:

Santiago de Chile, hay muy buena onda entre Chilenos y mexicanos y Santiago es una ciudad increíble.





Destino favorito en México y un hotel y restaurante que ahí nos recomiendes:

Las Alcobas.

Amo la capital, me parece una ciudad excepcional. Creo que el mejor hotel aquí es Las Alcobas y comer en Máximo Bistrot es una experiencia “religiosa”.





