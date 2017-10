Después de 20 años, el chat de AOL dice adiós para siempre

La empresa AOL anunció el el fin del servicio de mensajería AIM (AOL Instant Messenger), que marcó un antes y un después en la forma en que nos comunicamos en internet. Muchos estamos acostumbrados a chatear a través de WhatsApp y Facebook Messenger, pero AIM fue uno de los pioneros en el rubro.

All good things come to an end. On Dec 15, we'll bid farewell to AIM. Thank you to all our users! #AIMemorieshttps://t.co/b6cjR2tSuUpic.twitter.com/V09Fl7EPMx