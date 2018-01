Recordar a tu ex te hará ganar alitas o hasta un vuelo

Ciudad de México

Celebrar el Día de San Valentín no significa que tengas que hacerlo porque estás felizmente enamorado. Dos empresas están aprovechando una de las fechas más melosas del año para recordarte a tu ex y de paso, ganarte unas alitas o hasta un viaje a la playa… acompañado de esa persona que ya no está en tu vida.

La agencia de viajes Aoma publicó el pasado 25 de enero una publicación que enloqueció a los usuarios de Facebook por su peculiar promoción. Para ganar un vuelo redondo a cualquier destino de playa, lo único que tenías que hacer era etiquetar a tu ex y escribir un comentario. El que más “me gusta” acumulara, sería el ganador del premio que tendrías que compartir justo con esa persona que te hizo dejar de creer en el amor.

Hasta el momento, la publicación ha sido compartida más de siete mil 200 veces y acumula 12 mil 400 comentarios como los siguientes, que no sabrás si reír o llorar.

Ahora que si irte de viaje con la persona que probablemente rompió tu corazón, puedes vengarte y recibir alitas gratis.

La cadena de restaurantes Hooters, tendrá el próximo 14 de febrero una promoción en la que para participar necesitas llevar una foto de tu ex impresa a algunas de sus sucursales y permitir que una de las chicas que trabaja ahí la rompa.

A cambio, tendrás cinco alitas o boneless siempre y cuando hagas un consumo previo de 199 pesos. Así que, aunque no tengas una pareja con quien festejar San Valentín, hay motivos por los cuales estar feliz.





