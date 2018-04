Ejercicio ¿un poderoso afrodisíaco?

Ciudad de México

Si creías que el ejercicio sólo era para quemar esa grasa de más y despejar tu mente, te decimos que tiene otro efecto más poderoso.

¿Alguna vez pensaste que el ejercicio podría ser el mejor afrodisíaco? Aunque no lo creas, esto lo asegura el Journal of the American Medical Association, en el que define que un cuerpo atlético, una buena alimentación y hacer alguna actividad física mejora el desempeño sexual.

¿Te gustaría saber cuáles son los beneficios sexuales que tienes al ejercitarte diariamente?

- Hay más excitación.

- Mejora los niveles de testosterona.

- Controla la disfunción eréctil.

- Aumenta el líbido.

- El cuerpo está más dispuesto a tener relaciones sexuales.

Estamos seguros que conociendo los beneficios que traerá el ejercicio en tu vida sexual, no podrás parar de hacerlo.





