¿Eres adicto a las compras?

No importa si eres de los que ahorró todo el año para darle la bienvenida al Buen Fin, o estás gastando por adelantado tu aguinaldo; debes ser muy cuidadoso de no comprar por impulso, es decir, sin analizar las ofertas o el producto en cuestión. Recuerda que no siempre lo que brilla es oro.

Desafortunadamente, no tenemos buenos hábitos de consumo y cuando vamos de compras, pensando en adquirir un determinado producto, salimos de la tienda con el carrito repleto y la cartera vacía. Por eso, buscamos a especialistas en el tema, para que nos compartieran las claves para que al terminar el fin de semana no estés en números rojos y con productos innecesarios.





¿Por qué compramos por impulso?

“Las compras compulsivas, son el impulso irracional por adquirir objetos que probablemente no se necesitan, o que ya se cuenta con ellos, y se hace de una manera repetitiva”, dice Andrómeda Valencia, experta en psicología de la salud e investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA).





¿Qué nos lleva a comprar así?

Sentir remordimiento después de una compra, significa que no la planeaste.



Este tipo de conductas permiten disminuir la ansiedad de manera temporal. Pero si no logran su objetivo, entonces estas sensaciones aumentan de manera considerable. Por ello, Valencia recomienda “identificar el verdadero disparador de la ansiedad, para aprender a manejarla sin necesidad de realizar compras”.

Y es que, este tipo de conductas están relacionadas con frecuencia con una obsesión. Así que para que no pasemos los siguientes 12, 24 o 48 meses con dolores de cabeza, lo más recomendable es comprar de manera inteligente.





Plan de acción

Roberto Aguilar, experto en finanzas personales, recomienda poner un límite de gasto, para que podamos cumplir con ese gustito. Pero sobre todo, si compramos a crédito, “la regla de oro es que lo que adquiramos tenga una vida útil mayor al plazo de pago que contrates ”, dice. Los expertos comparten estos consejos para hacer de estos días una buena experiencia de compra.

1.Pon en papel tus verdaderas necesidades y prioridades. Antes de comprar algo fuera de tu lista, justifica cuál es el motivo. Tal vez pensabas cambiar el comedor en unos meses, pero este fin de semana realmente encontraste una ganga.

2. Usa de manera racional tu crédito. Recuerda que cada compra que hagas resta tu capacidad o línea de crédito, y será un problema si necesitas financiar una emergencia.

3.Mide tu capacidad de endeudamiento en efectivo o financiado. Debes medir tus ingresos y líneas de crédito, a esto, réstale tus gastos y otras deudas.

4.No te dejes llevar por los meses sin intereses. Habrá otras temporadas de promociones más interesantes. En enero, por ejemplo, muchas tiendas liquidan sus inventarios de temporadas y modelos anteriores.

5. Utiliza las diversas aplicaciones móviles de el Buen Fin. Ahí y con otras fuentes de información podrás comparar precios.

En esta edición, habrá descuentos que van desde el 10 al 80%, no rendirse ante esta tentación puede parecer imposible, y no está mal ceder, siempre y cuando sea una compra racional y que tengas con qué hacerle frente financieramente.