Actriz mexicana muestra seno en alfombra roja de Cannes

Ciudad de México

Estos días se lleva a cabo la 71 edición del Festival de Cannes, donde la actriz mexicana Patricia Contreras sufrió un accidente con el escote de su vestido y mostró uno de sus senos durante la alfombra roja previa al estreno de la película Todos los saben, con la que se inauguró el encuentro cinematográfico la noche del martes pasado.

El incidente ocurrió cuando la michoacana desfilaba por la alfombra roja y la tela del escote de su vestido se desprendió, lo que dejó al descubierto su seno izquierdo.

De inmediato, la conductora de televisión israelí Hofit Golan acudió en su auxilio de Contreras, lo que quedó capturado en una fotografía.





La mexicana ha participado en películas como The Lady (Italia, 2014), Two Oranges and a Lemon (EU, 2014) y The Lady 2: L'Odio Passionale (Italia, 2015).

Contreras volvió a desfilar en la alfombra roja de Cannes este jueves, previo al estreno de de la película Sorry Angel.









>>En 2005, un incidente más aparatoso ocurrió con la actriz francesa Sophie Marceau.

