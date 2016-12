Cinco actividades para no aburrirse estas vacaciones

Ciudad de México

Los días pasan y las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. En caso de que disfrutes de unas vacaciones, no importa si sales de viaje o te quedes en casa, siempre habrá algo divertido por hacer.

Aquí te presentamos algunas ideas:

Visita el Nevado de Toluca

En el Estado de México se encuentra uno de los escenarios naturales más bellos del país: el Nevado de Toluca.

La vista desde lo más alto de este volcán extinto, también llamado Xinantécatl, domina un amplio panorama que va desde el valle de Toluca y el Ajusco, hasta las montañas de Veracruz y Oaxaca.

Esta panorámica es aún más sorprendente en la temporada invernal cuando los picos El Águila y El Capitán están cubiertos de nieve.





Los favoritos de Santa en Netflix

Sin importar dónde te encuentres, Netflix lanzó una selección de las mejores películas navideñas que no te puedes perder.

Desde Santa Cláusula hasta New York's Eve, la lista incluye 68 títulos que te acompañarán en las tardes frías de estas vacaciones invernales.





Lee uno de los cuatro libros más populares de 2016

De acuerdo con Gandhi, estos son algunos de los libros más vendidos de este año:

-Letras completas, Bob Dylan

Recoge toda la obra lírica del cantante y Premio Nobel de Literatura 2016 Bob Dylan.

-Los años sabandijas, Xavier Velasco

Una novela llena de sarcasmo que incluye las noches de Atari, el primer Walkman, la gran devaluación y las blusas con hombreras. Es un viaje por la década de 1980.

-La cabaña, Wm. Paul Young

En un mundo donde la religión parece cada vez más irrelevante, este libro aborda la pregunta: ¿Dónde está Dios en un mundo lleno de indescriptible dolor?

-Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano

Fue escrito con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial esconde o miente. Habla de economía política con el estilo de una novela de amor.





Patina sobre hielo

La Navidad anima a ponerse el gorro, la bufanda y los patines para lanzarse sin miedo a la pista de hielo.

Durante el resto del año hay pocas ocasiones para esta actividad, por eso debemos aprovechar que diciembre llegó.

-La pista de hielo del Zócalo

Un atractivo con el que el gobierno de la Ciudad de México da la bienvenida a las fiestas decembrinas, fue nombrada por la National Geographic Travel como uno de los 20 mejores lugares para visitar en el mundo.

Las instalaciones están abiertas desde las 09:00 hasta las 21:00 horas, así que no dejes de disfrutar la pista de hielo más grande del mundo.

-La Pista San Jerónimo

Por ofrecer todo tipo de actividades, esta pista de hielo ubicada al sur de la Ciudad de México, es la más famosa del área metropolitana.

Entre semana imparten distintos talleres, mientras que los fines de semana se realizan concursos.

No hay límite de edad y así como los profesionales van a perfeccionar su técnica, las familias conviven realizando una actividad fuera de lo común.

Abre de martes a domingo a partir de las 11:00 horas; de martes a jueves cierra a las 19:15 horas, mientras que viernes y sábado extiende su horario hasta las 21:00 horas y el domingo hasta las 20:00 horas.

-Pista de Hielo Santa Fe

Esta pista se ubica al interior del Centro Comercial Santa Fe y, al igual que en San Jerónimo, aquí encontrarás un espacio de capacitación, entretenimiento y convivencia familiar.

Antes o después de patinar puedes darle una vuelta al centro comercial, ir de compras o a comer.

Está abierta de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas.





Ve al teatro

¿Eres de los que buscan hacer cosas nuevas, pero siempre terminas en el cine?

Mejor ve al teatro y disfruta de puestas en escena como:

-El Cascanueces

Descrito por el director de la Compañía de Danza como un clásico intocable, esta puesta en escena tiene 200 años de haberse escrito como relato y 36 de presentarse en México.

Narra la historia de Clara, niña que en vísperas de Navidad recibe un cascanueces con figura de soldado. La figura de madera cobra vida y se desata un sinfín de aventuras.

Para esta temporada las funciones serán en el Auditorio Nacional el viernes 16 y sábado 17 de diciembre a las 20:00 horas, domingo 18 a las 17:00 y 20:00, martes 20 y miércoles 21 a las 20:00, jueves 22 y viernes 23 a las 17:00y 20:00.

-Myst

My Soundtrack. Touching me. Touching you es una experiencia distinta al teatro convencional ya que es mitad show, mitad antro.

Utiliza los éxitos musicales de las últimas décadas para recorrer el tiempo y explotar la imaginación del espectador.

Se presenta en la Sala Corona, en la colonia Roma, jueves y viernes a las 22:00 horas y sábados a las 21:00 horas.

-El hombre de la Mancha

Protagonizado por Benny Ibarra, Ana Brenda y Carlos Corona, es un musical que presenta las aventuras de Don Quijote y su fiel seguidor Sancho Panza.

Las funciones son en el Teatro Insurgentes y los horarios van desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas.