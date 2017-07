Mantente activa desde que sale el Sol

Ciudad de México

Se dice que las personas más exitosas son las que se levantan antes de que salga el Sol. Si todavía no lo has intentado, esta es tu oportunidad. Aunque al principio suene de flojera, verás que no te arrepentirás de ver el amanecer, pues hay muchas actividades que puedes hacer para disfrutarlo al máximo.

Corre

Salir a correr activa tu cuerpo desde temprano y te prepara para lo que venga. Si vas empezando, comienza con una caminata y ve aumentando el ritmo cada día.

Escribe

No hay nada como las primeras horas de la mañana cuando todo está en silencio. Así que ya sea que escribas una novela, una canción o un pequeño cuento sobre tus sueños, este es el momento que debes aprovechar para dejar fluir tus ideas.

Conoce tu ciudad bajo otra luz

Aprovecha este momento para tomar una foto realmente digna de subir a tu cuenta de Instagram. Sal a caminar por el centro o cualquier otro lugar, encuentra el ángulo perfecto y verás las obras de arte que obtendrás.

