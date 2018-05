Con tacos y mariachis buscan vengarse de abogado racista

De fenómeno viral por un video en el que critica a empleados de un restaurante por hablar español, Aaron Schlossberg pasó a protagonizar su propia pesadilla, en la que sus comentarios son respondidos con memes, protestas con mariachis y peticiones para que sea inhabilitado como abogado.

En redes circulaban las imágenes de un hombre de camisa blanca y pantalón oscuro que se quejaba y amenazaba con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que deportara a unos empleados que hablaban español.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c