Sonrisa de Melania Trump con Obama rompe redes sociales

Ciudad de México

Un torrente de tuits comentando las imágenes, e incluso creando fotomontajes en que se comparaba la felicidad de Melania junto a Obama y su tristeza con Trump, inundaron las redes sociales luego del encuentro durante el sepelio de Barbara Bush.

Las imágenes fueron captadas en la iglesia Episcopal Saint Martin, en Houston, Texas, el pasado 21 de abril, durante las exequias de la esposa del ex presidente George H. W. Bush, quien estuvo al frente del Ejecutivo de Estados Unidos de 1989 a 1993.

Cerca de mil 500 invitados asistieron al sepelio, donde también se vio a George Bush Jr. y su esposa Laura, a Bill y Hillary Clinton, a Barack y Michelle Obama y a la primera dama Melania Trump, quien asistió sin su esposo, el presidente Donald Trump, quien se encontraba jugando golf en su residencia de Mar-A-Lago, en Florida.

En la ceremonia en la iglesia, Melania ocupó un lugar junto al ex presidente Barack Obama. En una grabación de los instantes previos al inicio del funeral, se ve a Obama con Melania Trump en actitud amistosa. Incluso en un momento, se ve a la actual primera dama y al ex presidente sonreír cálidamente.

Mira aquí el video de ese momento:

Ese instante, capturado en video y trasladado a fotografías, se volvió viral en las redes sociales. Cientos los tuiteros contrastaron la cara risueña de Melania Trump con el rictus de extrema seriedad que muestra siempre que aparece con su marido.

Y'all. Melania is actually happier with Obama at a funeral than she is with Trump at his inauguration dinner!#barbarabushfuneralpic.twitter.com/mDhGqWJjid

— ⚠Kimexander Hamilton (@YippeeKimYay) 21 de abril de 2018









Melania: you’re one of the five people I follow on twitter



Obama: you know that upsets him



Melania: LOL yeah pic.twitter.com/I1VclKJESs — laney (@misslaneym) 21 de abril de 2018

Y aqui una imagen de George Bush padre, su hijo George W Bush y su esposa Laura, Bill y Hillary Cinton, Barack y Michelle Obama y Melania Trump al finalizart el funeral.

Nice photo of the Bushes, Clintons, Obamas, and First Lady Trump at the funeral of Barbara Bush posted by @jgm41 (@PaulMorsePhoto - Office of George H. W. Bush) pic.twitter.com/gW9uvTy9bw — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 22 de abril de 2018