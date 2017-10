Embajadores del arte mexicano

Es evidente que el arte mexicano ha ampliado su panorama, prueba de ello es que cada vez más talentos contemporáneos figuran en galerías alrededor del mundo, entre ellas la Tate Modern de Londres y la DAAD Gallery de Berlín. He aquí los que se distinguen con perspectivas totalmente innovadoras.

Abraham Cruzvillegas

Originario de la Ciudad de México, su interés por el dibujo y la caricatura comenzó desde temprana edad gracias a que su papá se dedicaba a la artesanía y la pintura decorativa. Actualmente, es conocido por sus esculturas creadas a partir de objetos cotidianos o reciclados y por la exploración de nuevas técnicas, representando así el cambio como estado permanente de la naturaleza.

Ser parte del Taller de los viernes con Gabriel Orozco -espacio de reflexión e intercambio de nuevas propuestas- también influyó en el desarrollo de su particular concepción del arte, la cual le ha valido premios como el 5 Yanghyun Prize en 2012 y el Prix Altadis d’Arts Plastiques en 2006. Nos ha cautivado con proyectos como Empty Lot (2015), una estructura de 35 metros de altura ocupada por 240 macetas con tierra de diferentes parques públicos y privados de todo Londres, misma que lo convirtió en el primer artista mexicano en intervenir la famosa Sala de Turbinas de la Tate Modern.

Empty Lot (fotografía de Andrew Dunkley ©TATE 2015).

El trabajo de este artista conceptual y pedagogo de profesión también incluye pintura, dibujo, instalación, video e incluso escritura.



www.kurimanzutto.com





Damián Ortega

Se ha destacado por su capacidad para dar un sentido distinto a lo cotidiano, ya sea con la finalidad de apreciar objetos complejos o abordar temas sociales con un humor especial, pues inició su carrera como caricaturista político. Algunas de sus obras más icónicas se basan en la disección, tales como Cosmic Thing (2002) y Man is the Controller of the Universe (2007), logrando explosiones visuales que descubren la interdependencia entre los elementos de un todo.

Cosmic Thing. Casino, Malmö Konsthall, 2016 (fotografía de Helene Toresdotter).

Man is the Controller of the Universe. Casino, Malmö Konsthall, 2016 (fotografía de Helene Toresdotter).



El Museo Reina Sofía de Madrid, el Fruitmarket Gallery de Edimburgo, Pirelli HangarBicocca en Milán y la DAAD Gallery en Alemania son algunos de los espacios en los que ha expuesto, sin olvidar Ciudad de México, donde participó con Cosmogonía doméstica en el Museo Jumex en 2014. Cabe señalar que al igual que Cruzvillegas, Damián es otro de los talentos que asistieron al Taller de los viernes con Gabriel Orozco y que han logrado posicionarse con un sello muy personal.

Algunas de las bienales en las que ha participado son la Sharjah Biennial 2015 en Emiratos Árabes Unidos así como la Biennale Di Venezia 2013 y 2003 en Italia.

www.kurimanzutto.com





Marcela Armas

Con estudios de Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, la creativa duranguense ha logrado exponer situaciones sociales y políticas a través de su arte interpretativo. La profunda investigación de materiales y tecnología que caracteriza a sus obras como Maquina Stella, fue reconocida en 2012 con el VII Premio ARCOMadrid/Beep durante la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid.

Cenit (fotografía de Marcela Armas).

Los conflictos de la frontera entre México y Estados Unidos le sirvieron de inspiración al confeccionar Resistencia en 2009, una instalación construida a partir de un filamento metálico incandescente. Otra de sus creaciones estrella es Cenit (2007), en la que traza el contorno de una ciudad con aceite de motor representando la explotación masiva de combustibles fósiles. Actualmente, conforma el colectivo TRIODO junto con Gilberto Esparza e Iván Puig y dirige el proyecto curatorial de arte sonoro Meditatio Sonus en colaboración con Arcángelo Constantini.

www.marcelaarmas.net