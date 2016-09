Los Obama cenan en restaurante de Enrique Olvera

El presidente Barack Obama y su esposa, Michelle cenaron aguacate, mole, tortilla y carnitas esta noche, ya que con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Manhattan, Nueva York, la pareja reservó una mesa en el restaurante Cosme de Enrique Olvera.

Reporteros que cubren la Casa Blanca en Estados Unidos reportaron en Twitter que el presidente Obama se encontraba cenando con su esposa en el reconocido restaurante, que entre sus especialidades se encuentran platillos como enmoladas, tostadas de atún o tlayudas de chorizo con salsa borracha.

.@POTUS and @FLOTUS are having dinner at #Cosme in New York