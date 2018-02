Lugares para comer en San Valentín por menos de $200

Ciudad de México

Salir este 14 de febrero o el fin de semana para festejar San Valentín no tiene por qué dejarte en bancarrota. Hay lugares a los que puedes ir con tu pareja en los que no tendrás que preocuparte por el hecho de que no han depositado la quincena o porque te la gastaste toda.

Ir por un helado o un café o ir a un restaurante informal son algunas de nuestras recomendaciones para festejar este Día del Amor y la Amistad y proteger tu cartera y el corazón de tu prospecto.

TE RECOMENDAMOS: Cinco restaurantes para verte espléndido este 14 de febrero

- Fat Boy Moves

Ya te hemos hablado de este restaurante que combina la comida coreana con un toque estadunidense. Aquí encontrarás uno de los mejores platos de pollo frito de la Ciudad, además de postres que encantarán a cualquier.

Aunque su comida no es cara, si no quieres gastar mucho, puedes ir con tu pareja y pedir el postre de pic-nic, que incluye un cheesecake en forma de queso brie, un sorbete de uva verde, dos fresas cubiertas con chocolate y rellenas de crema de pimienta rosa y una botella pequeña de vino espumoso. Verás cómo no se van a arrepentir.

Dónde: Av. Yucatán 3, colonia Roma.

Precio: desde 100 pesos por persona.

- La Ventanita

¿Tienes ganas de un café bueno, bonito y barato? Pues en La Ventanita podrás disfrutar de un delicioso café de barro con 30 años de tradición en un lugar romántico al aire libre, y lo mejor de todo es que no gastarás más de cien pesos por persona.

Si tienes hambre no te preocupes, podrás disfrutar de deliciosos platillos salados y dulces, como enchiladas, huevos, pan dulce o un strudel de manzana.

Dónde: tiene dos sucursales, una en General Rafael Rebollar #95, Col. San Miguel Chapultepec y otra en la Glorieta de las Cibeles en la Roma.

Precio: desde 100 pesos por persona.

- Ramona

Si prefieres una comida con sazón casero, Ramona es una buena opción. Pueden pedir el menú del día que incluye sopa, platillo fuerte y un postre, además de una bebida y café, por 99 pesos. Además hay diferentes platillos a la carta como lasagna de vegetales o pizzas que no superan los 150 pesos y son ideales para compartir.

El 14 de febrero tendrán una cena romántica que consistirá en un menú de tres tiempos, una copa de vino y un regalo sorpresa. Aunque te recomendamos mucho que vayas, si estás corto de dinero tal vez no sea una buena idea pues costará 550 pesos por persona.

Dónde: Artículo 123 #116, colonia Centro.

Precio: desde 100 pesos por persona.

#FelizMiercoles

Mitad de semana, nuestro #menudeldía

Consomé de pimiento + Estofado de pollo o berenjena con alubias + Crujiente de chocolate cremoso + Agua de tamarindo con jengibre + Café americano!

Cerramos a las 7pm

Y de hoy en 8 tenemos nuestra cena #14Feb reserva Ya! pic.twitter.com/AyUKLemNyr — RAMONA cocina 🥗 (@RAMONAcocinamx) 7 de febrero de 2018

-El Merendero de Coyoacán

Si les encantan las hamburguesas, El Merendero es el el lugar indicado para ustedes. Este restaurante con un ambiente retro de cafetería de la década de los 50, ofrece diferentes platillos y malteadas por un precio razonable.

Dónde: calle Higuera 22, Barrio La Concepción, 04020 Coyoacán.

Precio: desde 150 pesos por persona.

- Dosis café

Esta cafetería es la opción ideal si quieren pasar un rato tranquilo. Si tienes suerte, puedes sentarte en la hamaca que tienen en la entrada o puedes elegir una de las banquitas con cobija. Aquí encontrarás un delicioso mocha hecho con chocolate amargo o nuestra recomendación: un café extraído con el método de goteo. Verás cómo su sabor resalta en tu paladar. Sus postres y sándwiches también valen mucho la pena.

Dónde: Av. Alvaro Obregon #24 Local B, Roma Norte.

Precio: desde 60 pesos por persona.

-Heladería Chiandoni

Nacida en 1939, y establecida en la Nápoles en 1957, esta heladería ha cambiado muy poco en su decoración y en el sabor de sus helados, pues mantiene las mismas recetas italianas que lo hacen diferente a cualquier otro lugar.

Qué te parece compartir un rico helado de vainilla o algo más elaborado como el special sundae, que tiene mermelada de fresa, nueces y un poco de crema batida.

Dónde: calle Pennsylvania 255, Nápoles, 03810.

Precio: desde 50 pesos por persona.

- Sushi Roll

Puedes aprovechar que el 14 de febrero es miércoles y aprovechar las Sushi Nights. Esta promoción pone todos los rollos al 2x1 los lunes, martes y miércoles después de las 19:00.

Si ambos piden sólo un rollo y un refresco, gastarán menos de 200 pesos por los dos.

¡De lunes a miércoles sigue disfrutando de las Sushi Nights 2x1! ¡Consulta nuevos horarios! https://t.co/Gl6nZll8icpic.twitter.com/qSQ5YKB8Ep — Sushi Roll Oficial (@sushiroll_mx) 8 de noviembre de 2017

Precio: desde 100 pesos.

Dónde: tiene varias sucursales.









RL/MRF