Milenio Digital

Cuando se trata de coches eléctricos, una de las marcas que primero que salta a la mente es sin duda Tesla; pero al parecer no todos saben que estos autos no necesitan gasolina, tal y como le sucedió a una chica que llevó su Model S a una gasolinera.



El momento fue captado por un par de chicos que se encontraban en la bomba detrás de ella y quienes no pararon de reír a lo largo de los más de tres minutos que dura el video.



Te recomendamos: Movía su Tesla a través de la app para evitar multas



En él, se ve como una chica se baja de un Tesla Model S color gris para buscar la tapa de la gasolina. Al ver que no hay tal conducto, decide que tal vez sea buena idea buscar en la cajuela, pero sigue sin encontrarlo.





Al final, uno de los chicos que grabó el video decide bajar de su auto y explicarle que su coche es eléctrico y que no necesita gasolina. La chica se da cuenta de su error y comienza a reír antes de subirse al auto e irse.



A lo largo de Estados Unidos, Tesla ha instalado supercargadores para sus autos e incluso en las autopistas es común encontrar señalamientos que indican la distancia a la que se encuentra una de estas estaciones.







mrf

​

​