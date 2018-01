FIRST trae de regreso los robots a La Laguna

Torreón, Coahuila

La espera terminó y el inicio de la competencia de robótica más importante a nivel internacional FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), 2018 se dio este sábado con la entrega de los kits que jóvenes de México tendrán que armar a lo largo de varios meses.

Se contó con la presencia de jóvenes integrantes de equipos originarios de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Culiacán, Estado de México, Zacatecas y Oaxaca en la ceremonia denominada 'Kickoff'.

Con la presencia de rectores y directores de diversas instituciones educativas y en medio de un gran ambiente que se vivió en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora, del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, Rafael Rebollar, director de la división Metales-Químicos de Industrias Peñoles, fue el encargado de entregar el kit simbólico a los diferentes equipos participantes.

Rebollar dijo que Peñoles quiere mostrar a cualquier estudiante el valor de la ciencia, la tecnología y la solución de problemas.



“Al ser una sede regional, se trajeron los robots que van a participar en la edición regional y se dieron un total de 24 kits con las piezas con las que armarán al robot para la competencia que se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo en la sede regional que será nuevamente Torreón”.

Comentó que al igual que el año pasado, Peñoles apoyará a diez equipos, además de patrocinar la importación de 35 robots de los cuales 11 se fueron al regional en Monterrey y los otros 24 se destinaron para la sede en Torreón.

“Uno de los ejes de acción que Peñoles ha establecido en su visión de desarrollo sustentable es la promoción de la educación en las comunidades en donde operamos, con un enfoque de excelencia educativa y reforzando los conceptos de innovación y ciencias para que desde pequeños, nuestros niños y niñas se sientan identificados y pierdan el miedo a estas disciplinas”.

Por todo lo anterior, comentó que Peñoles está impulsando un camino de cultura en los jóvenes no sólo en la decisión de la carrera a estudiar sino en el desarrollo de otras habilidades igualmente importantes, como son el trabajo en equipo, la comunicación, el respeto y la responsabilidad tanto a nivel personal, como social.

Rafael Rebollar hizo mención especial al equipo de robótica de Oaxaca, quienes tras los sismos que se presentaron en su región y que destruyeron gran parte de sus ciudades, se dieron a la tarea de repartir de manera directa, las 350 toneladas de ayuda recabadas por Peñoles que donó la comunidad de Torreón.

Por su parte, Carlos Bejos, director del Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna señaló, “veo a FIRST como una celebración del talento que tienen los jóvenes y si a todo lo que hagan en su vida le imprime pasión, nadie los va a parar", señaló.

rcm