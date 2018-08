Reuters

Google no está a punto de lanzar un buscador censurado en China , dijo su máximo ejecutivo en una reunión de la compañía el jueves, según una transcripción, después de que empleados de la filial de Alphabet pidieran más transparencia y supervisión del proyecto.

El consejero delegado, Sundar Pichai, dijo a sus trabajadores que aunque el desarrollo está en una etapa inicial, proporcionar más servicios en el país más poblado del mundo encaja con la misión internacional de Google .

Con la esperanza de obtener la aprobación del gobierno chino para proporcionar un servicio de búsqueda móvil, la compañía prevé bloquear algunas páginas web y términos de búsqueda, citando fuentes no identificadas.



El hecho de que la compañía pueda o no lanzar un buscador censurado en China "no está nada claro", dijo Pichai, según la transcripción. "El equipo ha estado en una etapa de exploración desde hace bastante tiempo, y creo que están explorando muchas opciones".

La revelación del proyecto secreto, llamado Dragonfly , molestó a algunos empleados de Google y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Les preocupa que al aceptar las exigencias de censura , Google de validez a las prohibiciones de China sobre la libre expresión y viole el código de conducta de la compañía.

Cientos de empleados han pedido a la compañía que ofrezca más "transparencia, supervisión y responsabilidad", según una petición interna.

Los ejecutivos de la compañía no han hablado en público sobre Dragonfly , y sus comentarios en la reunión de la compañía fueron los primeros sobre el proyecto desde que se filtraron detalles al respecto.



The New York Times fue el primer medio en informar sobre la petición de los empleados. Google no quiso hacer ningún comentario.

