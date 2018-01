Conalep 'arma' por cuarta vez robot para el First Laguna

Torreón, Coahuila

Luego de obtener el año pasado cuatro premios y de ganarse el pase al Mundial de Robótica en Houston, Texas, el equipo “Desert Eagles 5705” del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (Conalep) unidad Torreón, participará por cuarto año consecutivo en el regional First Robotics (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

El equipo en el que participan 56 jóvenes, en diferentes áreas, ya prepara en la siguiente competencia un prototipo de robot para la competencia que iniciará en la tercer semana de marzo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Laguna.

Marisol Caldera, integrante del equipo Desert Eagles que participará en la categoría FRC, dice que su actuación va encaminada a incentivar a otros jóvenes y niños para para que se adentren en el mundo de la ciencia y la tecnología.

Tienen cerca de seis semanas para construir el prototipo de la competencia regional, la cual en esta ocasión tendrá la temática de videojuegos.



“En ocasiones los chavos no damos nuestro mayor potencial por la falta de posibilidades ni herramientas o lugares para desarrollarnos. Así que aprovechamos esta oportunidad para mostrar nuestro talento, además de aportar a que los niños y jóvenes les despierte el gusto por la ciencia”.

Por su parte, con dos competencias consecutivas, la alumna Pamela Espinoza considera que existe una cierta responsabilidad por ser ya cuatro años de participación, por lo que aprovecharán la experiencia internacional que obtuvieron en el pasado mundial de robótica.

“Tenemos la experiencia de compartir actividades con equipos de todo el mundo y pudimos ver de qué manera trabajaban, lo cual aprovecharemos para acoplarnos en las ocasiones que nos toque participar juntos”.

En los cuatro años de competencias exitosas, el equipo del Conalep ha ido evolucionando al rotar alumnos que van saliendo y otros de nuevo ingreso que se añaden a los Desert Eagles, así lo explica la coach Magdalena Hernández.

“Procuramos tener alumnos de Primero, Tercero y Quinto semestre, con el objetivo de que los de mayor experiencia preparen a los que van entrando, además que contamos con el apoyo de los mentores proporcionados por empresas”.

