Isis Rábago

La carencia del material adecuado, así como de recursos económicos, aunado al poco tiempo que tuvieron de preparación, no fue impedimento para que cuatro alumnos del CECyTED 09 de Lerdo, acudieran por primera vez a la etapa regional del Torneo Mundial de Robótica Educativa WER (por sus siglas en inglés) México, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey el pasado fin de semana.

De 109 equipos, el grupo denominado "Harebot", que en español significa 'Liebre Robot', fue el único participante de Durango y aunque quedaron en el lugar 44 ni tampoco pasar a la etapa nacional, para ellos es un resultado positivo pues con la experiencia que obtuvieron aseguran que el próximo año, irán a México.

El equipo está conformado por Miranda Lira, Ximena Beltrán, Jassiel Valerio y Jazmín Sosa, quienes tienen entre 16 y 17 años de edad, cuatro jóvenes que estudian la carrera técnica de mecatrónica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED).

Este sistema educativo estatal tiene como una de sus principales finalidades, llevar la educación técnica a los sectores más alejados y vulnerables del área rural, sin embargo la número 09 es la única que está dentro de la zona urbana, aunque los alumnos en su mayoría pertenecen a sectores de bajos recursos.

La motivación de los estudiantes surgió del concurso internacional Robótica FIRST que se hizo en Torreón, a donde acudieron como invitados y quedaron sorprendidos por el nivel de conocimientos que mostraron jóvenes de su edad, pero debido a que ellos no cuentan con patrocinadores, decidieron empezar por otros torneos y de esa forma darse a conocer y ascender con FIRST en la mira.

De la mano de su maestro de mecatrónica, Jorge Alberto Esparza, los cuatro jóvenes empezaron a trabajar para alcanzar sus metas, el principal obstáculo, el dinero, pues debían pagar 25 mil pesos para su inscripción, aunado al transporte, comida y hospedaje.

Ante esto empezaron a realizar diferentes actividades como boteos y venta de pasteles.

Debido al empeño mostrado, lograron que un empresario local, pagara la inscripción, además recibieron también apoyo de la Secretaría de Educación.

Con la inscripción ya asegurada empezaron con el reto de la preparación. Fue desde mayo cuando iniciaron con el trabajo intenso, inclusive fines de semana y vacaciones todo por conseguir sus sueños.

“Trabajamos antes de vacaciones, durante vacaciones y después de vacaciones, en los días de descanso veníamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en los días de clases también veníamos los sábados”, enfatizó Miranda Lira, capitana del equipo.

La dinámica del torneo consiste en pasar una serie de pruebas relacionadas con la programación y construcción de un robot.

“Nosotros podíamos tumbar unas botellas y ponerlas en algún lugar, mover cosas de un lado a otros, haciendo mecanismos con un robot, haciendo líneas”.

Para su maestro, la actitud de sus alumnos le ha brindado orgullo, pues además del crecimiento educativo que han mostrado en base a sus propios esfuerzos, también han generado una dinámica positiva entre los 530 alumnos que toman clases en esta institución educativa.

Señaló que los estudiantes realizan un gran esfuerzo por continuar con sus estudios, pues algunos acuden sin dinero para alimentarse o el pasaje, esta situación los lleva a superar cualquier obstáculo, por lo cual no duda que el próximo año pasen a la etapa nacional.