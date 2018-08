Egresado UAP, desarrollador detrás de firmas de telefonía móvil

Roberto Aparicio Joo, Senior Manager en Integrated Device Technology, Inc. (IDT), empresa que vende a Samsung, Apple y Nokia, es el desarrollador, con su equipo de trabajo, de circuitos integrados de alta frecuencia y alta potencia, innovación que permitió el salto tecnológico para hacer del celular una computadora portátil. Egresado de la UAP, afirma que en esta institución se formó con el rigor científico para continuar el posgrado en Estados Unidos, a la altura de estudiantes de las mejores universidades del mundo. Hoy es un profesional a la vanguardia.

Con su equipo de trabajo, ha diseñado y patentado 13 innovaciones en circuitos integrados de alta frecuencia y alta potencia que han transformado el celular en un pequeño dispositivo de cómputo y han dejado atrás el viejo modelo -grande y pesado-, cuya única función era la voz. Tales aplicaciones han revolucionado la telefonía celular, al optimizar la calidad de la comunicación inalámbrica, con buena recepción y sin interferencias, no obstante el sitio y la distancia en la que se encuentre el usuario con respecto a la estación de base.

Se trata de innovaciones que han contribuido al éxito de IDT, una compañía que cotiza en Nasdaq -la segunda bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de Estados Unidos-, proveedora de los componentes internos de teléfonos iPhone o Samsung Galaxy.

El egresado de la UAP, un mexicano ejemplar en Estados Unidos

Roberto Aparicio Joo ingresó a la Máxima Casa de Estudios en Puebla en 1993, a la Licenciatura en Electrónica, en la entonces Escuela de Ciencias Físico Matemáticas, hoy Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Se graduó en 1998 con promedio de 10 y la distinción Cum Laude, con la tesis “Control por Computadora de un Brazo Robot”, en el que incluyó la parte mecánica, la interfaz electrónica y el programa de software, entre otros componentes, con la asesoría de Jaime Cid Monjaraz, investigador de la hoy Facultad de Ciencias de la Electrónica.

Fue un estudiante brillante: durante los diez semestres de la Licenciatura en Electrónica obtuvo 10 de calificación, por lo que le otorgaron la Medalla Fénix en 1997, así como otros premios y distinciones.

“Mi formación en la UAP fue clave y me permitió seguir adelante. Los primeros años de la licenciatura fueron fundamentales para desarrollar aptitudes y seguir mis estudios en el extranjero, pues en la hoy Facultad de Ciencias Físico Matemáticas me enseñaron, con rigor científico, los fundamentos de la Física y las Matemáticas, necesarios para desarrollarme en la electrónica, una rama de constante cambio e innovación”, afirma.

Hasta hace 20 años, el teléfono celular era grande, pesado y solo tenía la función de voz. El actual, ligero y pequeño, tiene entre otras aplicaciones video, voz, imagen, música, reconocimiento de voz y de huella digital, y acceso a internet, que lo convierten en una computadora portátil, gracias a la innovación tecnológica de equipos como el del doctor Roberto Aparicio Joo.



“¿Cómo un profesionista puede mantenerse a la vanguardia?”, cuestiona y se responde: “Tener buenos fundamentos en Física y Matemáticas, y eso es una instrucción de primera calidad en la UAP”.

Sus estudios de maestría y doctorado los cursó en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), en Pasadena, California, Estados Unidos. De estos años expresa:

“Con la formación que recibí en la UAP me sentí al nivel de mis compañeros que venían de las mejores universidades del mundo. Trabajando con ellos me di cuenta que los conocimientos que adquirí en las facultades de Ciencias Físico Matemáticas y de la Electrónica me colocaban a la par de los otros compañeros. Yo no me sentí menos, estaba en el mismo nivel, con una educación universitaria a la altura y vanguardia”, subraya.