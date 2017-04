Inicia anual de Golf en Tampico

Tampico

Mejor inicio no pudo tener la 91 edición del Torneo Anual de Golf de Semana Santa del Club Campestre Tampico, ya que a unos minutos de darse la primera salida del día, Benito Abad Pérez Escalante, de la categoría D, realizó un Hole in One en el hoyo dos, justo a las 08:50 horas.

Benito Abad, conformó el Fivesome con Carlos Aguilar Bustamante, Jaime Rábago, Gerardo Biagi y Salvador Quero. “Es increíble lo que pasó. Es una emoción impresionante, todo el grupo lo festejamos, fue un buen tiro, inesperado, la bola hizo su trabajo y entró de sorpresa para todos”.

El golfista de la división D, dijo que esta es la primera vez que realiza un hoyo en uno después de 15 años de practicar este deporte “es la primera vez que hago un hole in one, la primera vez que me toca estar y es para compartir con todos los participantes que están en este torneo, creo que esto va a dar para más, pero yo ya gané en este torneo”.

Fue sincero y dijo que a la hora de salir a disputar el par tres no pensó pegarle con el bastón de su preferencia, pero su caddie le ayudó “me dijo ‘ese el bueno’, entro con decisión, le pego, al bola pasa el hoyo, la bola amarra, regresa como cinco metros y al hoyo, fue increíble. Este logro se lo dedico a mi padre que está en el cielo, a mi suegro que me acompaña y a toda mi familia y mis amigos”.

Cabe destacar a este evento 300 jugadores compiten, y que como todos los años, el Consejo Directivo del prestigiado club, tiene un gran torneo, mismo que se preparó con mucho tiempo de anticipación, y en la que participan golfistas de San Diego, Mc Allen, California, Monterrey, Guadalajara, México, Reynosa, Saltillo, Durango, León, Torreón, Hermosillo, Estado de México, Monclova, Veracruz, Querétaro, Puebla, Ciudad Victoria, San Luis Potosí, así como del sur de Tamaulipas.

ELGH