Tamaulipas sede de Tour Mexicano de Voleibol de playa

Tamaulipas

El Tour Mexicano de Voleibol de Playa arrancará acciones en su primera etapa en Ciudad Madero, Tamaulipas, el cual se realizará del 18 al 20 de agosto, con el objetivo de tener más jugadores con nivel de selección nacional.

Aunque no se han dado a conocer el número de asistentes, la Federación Mexicana de Voleibol dio a conocer que hasta el momento se tiene una buena aceptación de varias duplas del país, pero se requiere más participación para observar a los jugadores.

La FMVB destacó que en la primera etapa en Tamaulipas se espera una buena respuesta, ya que en ediciones pasadas la entidad ha mostrado interés por tener este tipo de justas.

La entidad cuenta con jugadores de las categorías sub 16 y sub 18, que dirige Judith Gatica Sifuentes, que han tenido buenos títulos regionales y acudieron a la Olimpiada Nacional. Mientras que el equipo de la categoría sub 21 a cargo de Olivia González Silva, representó al estado en el Nacional Juvenil 2017.

La misión de este Tour Mexicano es tener fogueo interno con los aspirantes a selección nacional, tanto en la rama femenil como varonil, e integrarlos a la Gira Mundial del próximo año.

ELGH