Quiere patentar salsa casera para mariscos

Tampico

El mercado de mariscos La Puntilla ahora cuenta con un producto propio, una salsa especial creada por un pescador, quien tuvo la idea de hacer este complemento ideal para los productos del mar que venden y que está en proceso de registro y colocación de marca.

La creación de la salsa picante "La Puntilla", hecha en forma casera en el laboratorio del pescador Domingo Pérez, tuvo el apoyo de un chef internacional, quien dio su visto bueno y que desde enero de este año ya se vende en el mercado, el cual esperan repunte en esta cuaresma.

Por semana se elaboran hasta 200 productos con 180 mililitros de salsa a 10 pesos, mismas que se venden casi todas, dijo su creador, quien quiere llevarla incluso a Europa. El pescador dice que la idea nace porque en su casa comen mucho picante.

"Empecé primero queriendo hacer nada más un kilo de chile, unos dos o tres litros. Tanto mis hijos como mis hermanos comen mucho picante, ya cuando la llevo a cabo y la doy a probar me dicen que tiene buen sabor, y me animo a seguir produciendo".

También estuvo preguntando aquí y por allá, hasta que sacó la fórmula aunque dijo que batalló mucho, echó a perder bastante hasta que logró lo adecuado.

Domingo Pérez dice que ahora se enfrenta a otros problemas, que es la burocracia para poder registrar su producto y comercializarlo legalmente en las tiendas para el anaquel.

"Hay trabas ante la Coepris, cumples con los requisitos y vas y dicen que no, que venga mañana, que no se puede entrar, que el licenciado está ocupado, mucha burocracia en Coepris, el primero el licenciado Aníbal me atendió muy bien, pero ya el otro no, en la entrada te pausan pero yo sí cumplía con los requisitos para el registro, para distribuirlo completamente en tiendas, ellos le llaman de anaquel, sigue en ese proceso, quiero empezar de nuevo para tener todo en regla y trabajar bien.

Soy el primero que le pone a un producto así el nombre de La Puntilla". Para Jaime Antonio Gutiérrez Vázquez, presidente de la Asociación de Comerciantes de La Puntilla, la invención de Domingo es un logro y orgullo para los pescadores del mercado.

ELGH