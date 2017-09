Vengo a esforzarme al máximo: Jhoao Rodríguez

Tampico

El refuerzo de la Jaiba Brava, Jhoao Rodríguez ya está en Tampico y dijo que viene bien preparado, listo para sumarse, pues físicamente viene al cien por ciento para entrar en acción en el momento que el técnico lo requiera.

Ayer por la mañana, el nuevo integrante de la escuadra Celeste, se presentó en el estadio Tamaulipas donde fue presentado por directivos del club a cuerpo técnico y jugadores.

El delantero colombiano, dijo estar contento de llegar a su nuevo equipo “estoy muy contento de estar aquí con la Jaiba, espero aportarle todo lo que tengo de mí, vengo a esforzarme al máximo”.

Expresó estar bien preparado en óptimas condiciones al cien por ciento “para entrar en acción cuando el técnico lo requiera, llego a sumarme, soy uno más de la plantilla, pienso que hay poco tiempo para adaptarse y hay que rendir desde el primer momento”.

Rodríguez de 21 años de edad, agregó que sabe que Tampico tiene una afición grande, con historia y para un equipo siempre es bueno jugar con espectadores, “que te motiven y más cuando es un hinchada como esta”, dijo el colombiano.

Agregó que en su persona hay objetivos personales pero “primero hay que trabajar para los objetivos grupales y luego vendrán los personales, irán llegando poco a poco. Sé que hay un grupo, un excelente cuerpo técnico y solo vamos a aportar a partir de mañana”.

Del futbol mexicano dijo es una oportunidad linda por lo que significa para el futbol colombiano “hoy por hoy en América, están exportando jugadores a Europa, sus selección es absolutamente buena, hay muchos colombianos que han sido llamados a selección nacional, es una oportunidad linda”.

Afirmó que no le gusta mucho hablar de su persona, prefiere que sea la gente quien diga sobre sus cualidades sin embargo “me gusta jugar por las bandas, llegar mucho a gol y ya de ahí para adelante no puedo entrar muy a fondo prefiero que la gente me evalué por lo que hago en la cancha, no me gusta hablar de mí mismo y espero estar a la altura y al gusto de todo mundo. Estamos preparados, uno de mis fuertes es encarar, el mano a mano es una de mis características uno de mis fuertes, espero llegar y aportar todo eso al equipo que no se quede en expectativa ni en palabras, soy un hombre que le gustan los retos, por eso he venido aquí, creo que es un reto muy lindo para mí”. Concluyó.

JACM