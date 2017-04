Gris despedida de la Jaiba

Tampico

Antes de iniciar el juego, las esperanzas de calificar a la liguilla de Ascenso Mx, terminaron para la Jaiba Brava porque Lobos Buap le ganó a Leones Negros de la U de G, por lo que lo único que le quedaba a la escuadra Celeste era entregarse en el terreno de juego y no lo hizo.

El primer tiempo fue gris, TM tuvo el control de la pelota pero nunca se animó a generar una jugada de real peligro sobre la portería de Murciélagos, solo algunas pinceladas de Alberto García quien al 14' recortó hacia el centro sacó disparo dentro del área y el portero atajó a una mano. De ahí en adelante no hubo otra jugada de peligro solo aproximaciones de "Churpias" Moreno y los pases con calidad que no pierde Ludueña.

El equipo de "El Fantasma" Figueroa solo tuvo tres llegadas y las tres fueron de peligro y a no ser por la intervención de Humberto Hernández, la Jaiba Brava se hubiera visto abajo en el marcador.

Pero si a alguien hubo que aplaudirle anoche en el Tamaulipas, fue a los 14 mil 95 aficionados que no se cansaron de apoyar a una Jaiba con aplausos, porras y hasta la ola sobre la tribuna.

El segundo tiempo no cambió mucho, Murciélagos no arriesgó de más y a pesar de que Daniel Guzmán dio entrada a Omar Arellano y a Luis Genaro Castillo, siguió faltando quien se animara a sacar un disparo sobre la portería de Javier Romo.

Al 84' Marc Crosas perdió un balón en la media cancha, Caballero da para Chaurand y justo cuando se preparaba para disparar a gol Menghi le sacó la pelota con oportuna barrida.

Junior Lacayo tuvo la oportunidad de vestirse de héroe tras centro de Gerardo Moreno pero no pudo cerrar la pinza. La Jaiba terminó volcada sobre el rival pero no hubo más y de esta manera terminó el torneo, sin goles, sin calificación, pero con una gran afición.

