Logra IMSS mantener con vida a bebé de 25 semanas

Personal Médico del Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Victoria, logró la sobrevivencia de una bebé de 25 semanas de gestación que nació pesando 780 gramos y midiendo 31 centímetros de talla.

Actualmente, Emma a diez meses de edad pesa 6.150 kilogramos y mide 63.5 centímetros, después de 93 días bajo los cuidados de médicos y enfermeras hasta superar los dos kilos de peso, cuando fue dada de alta.

Su evolución a la fecha es satisfactoria, refirió el instituto. Cuenta, Melanie Shirley Cruz Cantú, mamá de Emma, con sentimientos encontrados recuerda aquel 23 de julio del 2017 como una fecha difícil por las complicaciones que se le presentaron ante el embarazo.

"El 23 de julio por la tarde empecé con problemas: sentí dolores, de inmediato acudí al servicio de urgencias del Hospital del IMSS, los médicos me detectaron Incompetencia Istmico Cervical y ya no me dejaron salir".

"Los médicos me explicaron que era inminente la interrupción del embarazo y que por la edad gestacional, las probabilidades de que mi bebita sobreviviera, eran pocas, pero realizarían todo lo posible para que sobreviviera", señaló la paciente.

Por su parte, los médicos especialistas iniciaron un minucioso protocolo para la atención de la pequeña Emma, con la aplicación de medicamentos y el tratamiento preciso para favorecer la maduración pulmonar de la bebe, debido a que se trataba de un embarazo de alto riesgo.

El jefe de Pediatría, doctor Miguel Ángel Juárez Alvarado, reveló que el caso de Emma es excepcional por muchas razones, "tuvo todas las complicaciones que puede presentar un prematuro extremo y las superó"

