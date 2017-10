Requiere Eugenio Hernández medicamentos por padecimientos

Tamaulipas

Requiere el ex gobernador Eugenio Hernández Flores medicamentos para atender sus padecimientos, informó su abogado, Jorge Olvera, al destacar que los hechos qué se le imputan son de cuando no era ni gobernador, de una operación mercantil entre particulares y no existe ningún comprobante qué se haya utilizado ese recurso del Gobierno del estado.

Entrevistado afuera del Cedes de Ciudad Victoria explicó que su defendido requiere algunos medicamentos y que está en ese trámite, para que permitan el acceso de los mismos medicamentos que toma por prescripción médica el ex funcionario.

De la denuncia dijo que se está tratando de aclarar los detalles, porque está muy confuso de cómo lo están involucrando en las acusaciones.

"Las cuáles son de un terreno en Altamira qué no participó, ni siquiera era gobernador cuando se hizo ese movimiento, y lo vinculan con una operación qué se hizo en 2007 entre particulares, entre personas morales y no existe ningún comprobante qué se haya utilizado ese recurso del Gobierno del estado", explicó

Es más cualquier persona puede verificar el registro público y ver quienes participan en esa operación de carácter mercantil

Cuestionado en torno a la ficha roja de detención emitida por la Interpol, dijo que no puede informar, porque el área lo maneja otro bufet de abogados, ya qué él con otros cuatro abogados atienden el caso de Altamira.

Por último, destacó que por peculado tiene derecho a la libertad condicional y por la segunda acusación de uso de recursos de procedencia ilícita es delito grave pero todo se conocerá el próximo jueves.

