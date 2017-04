“El IMSS es más público y social que nunca”

Tamaulipas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en números negros tras la quiebra financiera en que fue recibido en 2012, lo que se logró con un ejercicio riguroso de los recursos, aseguró su director nacional Mikel Arriola Peñaloza.

Tras su visita a Altamira, donde fue recibido por delegado del IMSS en Tamaulipas, Roberto Hernández Báez, reconoció que la atención de enfermedades como la diabetes está presionando el gasto del instituto.

Mikel Arriola dijo en entrevista a MILENIO Tamaulipas que el IMSS ahora es más público y más social, descartando con ellos rumores de una supuesta privatización.

¿Cuál es su balance la gira por Tamaulipas?

Muy positivo porque fuimos a entregar obras, a anunciar obras, pero también entregar cosas muy concretas en términos de calidad de servicios y alcance de servicios.

Nuestras guarderías son el servicio mejor evaluado, además es un servicio que se le da a la mujer gratuitamente, pero que alcanza al niño desde los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad, es un servicio integral donde se le da a los niños una formación integral, que obviamente en la parte del programa de estudios es acreditable al primer año de preescolar, pero no lo teníamos así expresado.

A partir de una instrucción muy clara del presidente Peña; ya llevamos desde el mes de septiembre la mayoría de los estados firmados con esta posibilidad.

El segundo anuncio, la segunda entrega, fue la Unidad Médica Familiar en Altamira, La Morita, donde se hizo una remodelación total del inmueble, ahí también anunciamos las obras que vienen.



¿Qué otros beneficios pueden esperar los derechohabientes del seguro social?



Incrementar la calidad y calidez del servicio reduciendo los tiempos, decirte que el programa unifila en las unidades médicas familiares han podido reducir la espera de la consulta.

Pudimos constatar en la Unifila de la unidad 16 de La Morita que el módulo de unifila en un turno, el lunes tras el regreso de Semana Santa, acomodó 97 personas en un lapso máximo de 30 minutos, esa es la gran acción que estamos mejorando el servicio en primer nivel, pero teníamos otro problema que para conseguir la cita con el especialista, al derechohabiente se le mandaba al hospital al conseguir la cita, y ahora con el IMSS Digital eso lo hacemos desde la unidad médica familiar, revisamos el rol de los hospitales, y en menos de 15 minutos le damos la cita.

El tercer elemento central de mejora del servicio es bajar 75 por ciento el tiempo de espera de cama, de 24 horas a 3 horas, eso es muy relevante para utilizar bien nuestros hospitales, los 9 que tenemos en Tamaulipas, ampliar el servicio de cirugías a fin de semana, podemos utilizar ya para trauma y ortopedia, después el abasto histórico que traemos de medicamento, que es del 99.6 por ciento.



¿Tiene un diagnóstico de cuáles son las necesidades más apremiantes de la derechohabiencia de la zona sur de Tamaulipas y la región?



Se replican en todo el país. Tenemos en el IMSS el 70% de la población del país con obesidad y sobrepeso, y tenemos un porcentaje cercano al 20% de diabéticos, entonces tenemos el 35 por ciento del gasto concentrado en diabetes e hipertensión, lo que está creciendo también de manera acelerada año con año.

Estamos enfrentando esta epidemia de diabetes, lo estamos haciendo con todos nuestros elementos de infraestructura para controlar de manera más temprana la enfermedad, ese es el gran problema que está enfrentando el IMSS, donde si no generamos una política preventiva, donde actuemos antes que se generen las complicaciones de la enfermedad, no vamos a tener recursos para seguir invirtiéndolos en estas enfermedades, que son prevenibles pero que hoy nos están presionando muchísimo el gasto.



¿El IMSS reporta un crecimiento de registros de empleos?



Sí, no es la excepción Tamaulipas. Febrero y marzo de 2017 fueron los más altos de la historia que se tiene registro en el empleo en México, vemos una creación de empleo en México, también arriba de un salario mínimo lo cual es relevante, vemos que el salario base de cotización es de 4 salarios mínimos en el IMSS, vemos que uno de los indicadores más importantes de la economía está creciendo históricamente, no se habían creado en ninguna administración anterior tantos empleos ni siquiera en el total de los 6 años.

Estamos en el cuarto año y fracción, y ya llevamos una creación histórica de empleos. El presidente Peña Nieto también subrayó que la meta es llegar a los 20 millones.

¿Cómo se vacuna el IMSS contra la corrupción?



Con medidas muy claras. Primero, un ejercicio riguroso de los recursos. El IMSS estaba en quiebra técnica en el 2012. Se habían gastado todas las reservas del instituto, ya no había margen de gasto y lo que se hizo fue implementar una política rigurosa en lo financiero, se redujo 60 por ciento el déficit en los años del 13 al 15, y en el 16 pues ahorramos 17 mil 500 millones de pesos de gasto corriente.

También recaudamos 8 mil 500 millones de pesos adicionales, y es el primer año de muchos que pasamos a números negros. Las compras en el IMSS han sufrido cambios dramáticos, ahora compramos medicinas de manera consolidada, llevamos cuatro años comprando las medicinas 18 entidades de la República más cuatro compradores federales, y hemos podido ahorrar 14 mil 400 millones de pesos, eso antes no se daba, ha influido en más medicamentos, menor precio, más cobertura.

Y en lo personal, los servidores públicos asumen una responsabilidad y si tienen alguna duda respecto de la ley, tienen la capacidad de asesorarse por el órgano interno de control, pero en lo personal cada funcionario público tiene que cumplir con la esfera de su responsabilidad, si no lo cumple pues será sujeto de sanciones, y nosotros en el IMSS no tenemos ninguna duda, ni tampoco vamos a pensarlos dos veces para sancionar a cualquier funcionario que incumpla con su obligación de legalidad.



¿Qué mensaje deja a los derechohabientes sobre el futuro del IMSS?



La instrucción directa del Presidente de la República de estar atendiéndolos de manera muy cercana, de seguir ampliando la infraestructura, de seguir mejorando el servicio.

Quien tenga duda de que el IMSS se privatizaría o desaparecería, pues el presidente Peña también transformó este instituto, lo agarró quebrado, hoy traemos superávit, 6 mil 400 millones de pesos, estamos construyendo 12 hospitales, 40 unidades médicas familiares nuevas. Con toda firmeza les digo que el IMSS es más público y más social que nunca, va seguir siendo el instituto de seguridad social más grande de América Latina.

ELGH