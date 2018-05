Se va “El Gansito” Hernández de la Jaiba Brava

Tampico

El portero Humberto “el Gansito” Hernández se despidió de la Jaiba Brava TMFC, luego de tres torneos donde se convirtió en el titular indiscutible. A través de Twitter, el cancerbero confirmó que no continuará en el equipo a través de un mensaje que mandó a la afición, en tanto la escuadra por la misma red social oficializó su baja.

“En ocasiones las decisiones no están en manos de uno, solo me queda dar las gracias por su apoyo, cariño, confianza al TMFC, que le di todo en cada entrenamiento y en cada juego por la camiseta, fue un gran tiempo para mí y mi familia”, dijo el ahora ex jugador porteño, quien llegó a reforzar la plantilla en el Clausura 2017.

Por su parte, la directiva también le dedicó un twit este sábado: “llegaste cuando el reto era grande y con personalidad fuiste pieza clave para el logro de los objetivos, defendiendo nuestro arco con entrega y pasión, hoy te agradecemos y deseamos éxito en tus futuros proyectos. ¡Hasta siempre Gansito!”, menciona.

Humberto Hernández llegó procedente de los Leones Negros de la UdeG. Bajo el mando de Daniel Guzmán y posteriormente de Eduardo Fentanes, fue el portero estelar en 46 encuentros, acumulando más de 4 mil minutos, recibiendo 6 tarjetas amarillas y una roja.

JACM